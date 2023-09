Szef MON zatwierdził umowę offsetową. Chodzi o Apache

Apache to helikoptery uderzeniowe. – Podpisałem umowę offsetową, która daje polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu możliwość serwisu i napraw radarów oraz systemu naprowadzania rakiet, które są na wyposażeniu helikopterów Apache – mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który odwiedził w poniedziałek Stany Zjednoczone.

Przypomnijmy, że we wrześniu Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache. Zgodnie z ustaleniami szefa polskiego MON z amerykańskim sekretarzem obrony, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do naszego kraju zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów. Pozyskanie 96 śmigłowców uderzeniowych Apache pozwoli na skuteczne zwiększenie zdolności odstraszania potencjalnego agresora.

Błaszczak zatwierdził umowę offsetową

– Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 w Łodzi będą serwisowały i obsługiwały radary, które są na wyposażeniu helikopterów Apache oraz będą obsługiwały i serwisowały system, który służy do naprowadzania rakiet. Jest to pierwsza z całego szeregu umów offsetowych. Zaczynamy od umów offsetowych, bo tak stanowi polskie prawo. Jesteśmy w procesie negocjacji warunków szczegółowych pozyskania 96 helikopterów uderzeniowych Apache. Szacujemy, że jeszcze w tym roku podpiszemy umowę główną, wykonawczą. (...) Jestem umówiony z administracją Stanów Zjednoczonych, z sekretarzem obrony Austinem, że już w przyszłym roku, w formie leasingu, trafią do Wojska Polskiego śmigłowce Apache z zasobów US Army – wyjaśnił szef MON Mariusz Błaszczak.

Przedmiotem umowy offsetowej jest m.in. pozyskanie zdolności w zakresie wsparcia, napraw i obsługi technicznej kluczowych komponentów śmigłowca, używanych w walce i rozpoznaniu, w tym układów naprowadzania i wskazywania celów. Dzięki tej umowie w polskim przemyśle obronnym ustanowione zostaną także zdolności w zakresie diagnozowania i weryfikacji ewentualnych niesprawności oraz częściowego serwisowania radarów.

