Jak informuje CNN, Rosja zamierza w 2024 roku zwiększyć wydatki na wojsko o 68 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym. Kreml uznał to za konieczne w obliczu rzekomo prowadzonej przeciwko Federacji Rosyjskiej "wojny hybrydowej”.

Rosja zwiększa wydatki na wojsko

Ministerstwo Finansów Federacji Rosyjskiej przedstawiło w czwartek 28 września projekt budżetu na 2024 rok. Resort proponuje przeznaczyć aż 10,77 bln rubli (111,04 mld dolarów) na "obronę narodową”.

– Oczywiście takie zwiększenie jest absolutnie konieczne, ponieważ funkcjonujemy w stanie wojny hybrydowej oraz kontynuujemy "specjalną operację wojskową”. Mam na myśli wojnę hybrydową, która jest prowadzona przeciwko nam. Wymaga to dużych wydatków – powiedział rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskie Dmitrij Pieskow.

Jednocześnie minister finansów Federacji Rosyjskiej Anton Siluanov podkreślił, że budżet będzie skupiał się przede wszystkim na wydatkach wojskowych na rzecz "zwycięstwa” w rozpoczętej przez Rosję wojnie.

– Struktura budżetu pokazuje, że główny nacisk położony jest na zapewnienie nam zwycięstwa – armia, zdolności obronne, siły zbrojne, myśliwce – wszystko, co niezbędne na froncie, wszystko, co niezbędne do zwycięstwa, jest w budżecie. To znaczne obciążenie. Ale to zdecydowanie nasz priorytet – powiedział.

Rosjanie na froncie

Przypomnijmy, że początkowo Rosja chciała zająć Ukrainę w 10 dni i zakończyć aneksję jej terytoriów do sierpnia ub.r., Plan ten wymagał utrzymania go w ścisłej tajemnicy, w wyniku czego siły rosyjskie nie były taktycznie przygotowane do skutecznej realizacji zadań – wynika z raportu prestiżowego brytyjskiego think tanku Royal United Services Institute (RUSI) opublikowanego w czerwcu.

W bieżącym roku rosyjskie wojska zdołały zająć terytorium, którego powierzchnia jest mniejsza niż Kijów. Ponadto Rosjanie zaczęli intensywniej wykorzystywać drony typu Shahed podczas ataków na Ukrainę.

Rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat podkreślił, że Federacja Rosyjska ma możliwości wyprodukowania swoich dronów szturmowych na potrzeby wojny z Ukrainą.

