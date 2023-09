Duży spadek inflacji w Niemczech

W Niemczech tempo wzrostu cen wyraźnie spada. We wrześniu inflacja wyniosła 4,5 proc. Jest to wyraźny spadek – w porównaniu do 6,1 proc. w sierpniu. W grudniu ubiegłego roku inflacja w Niemczech wynosiła 8,6 proc.

Spadek inflacji w Niemczech

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden pokazują, że jest to najniższy zarejestrowany poziom inflacji od inwazji Rosji na Ukrainę. W lutym 2022 roku inflacja wynosiła 4,3 proc.

Sytuacja w pięciu kluczowych krajach związkowych jest znacznie lepsza niż miesiąc temu.

Inflacja w Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Brandenburgii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hesji spadła o co najmniej jeden punkt procentowy. Prym wiedzie Badenia-Wirtembergia. Land ten zanotował największy spadek – do 5,1 proc. we wrześniu z 7,0 proc. miesiąc wcześniej.

Stopy inflacji w poszczególnych landach wahały się we wrześniu od 4,1 proc. w Bawarii (spadek z 5,9 proc. miesiąc wcześniej) do 5,6 proc. w Brandenburgii (spadek z 7,1 proc.).

Nie jest to jednak koniec problemów gospodarczych w Niemczech. Inflacja pozostaje znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2 proc., a inflacja bazowa, z wyłączeniem zmiennych cen, takich jak żywność i energia, utrzymuje się na wysokim poziomie.

Inflacja w strefie euro powyżej celu

We wrześniu Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o kolejne 0,25 pkt proc. Powodem jest inflacja w strefie euro, utrzymująca się powyżej celu.

EBC uzasadniając swoją decyzję, ponownie zasygnalizował, że podniósł stopy na tyle, aby stłumić inflację, dając do zrozumienia, że seria podwyżek może wkrótce się zakończyć.

Czytaj też:

Niemcy trzecią gospodarką świata? Są coraz bliżej przegonienia JaponiiCzytaj też:

"Negatywne sygnały". Co dzieje się z niemiecką gospodarką?