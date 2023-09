Analitycy: Na koniec roku możliwa inflacja na poziomie 7 proc.

Według nich, w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) może kontynuować proces obniżania stóp procentowych w skali 25-50 pb. W ujęciu miesięcznym we wrześniu inflacja odnotowała gwałtowny spadek o -0,4 proc. m/m, największy od stycznia 2016 r., głównie za sprawą cen paliw.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 r., według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,4 proc..

Ekonomiści szacują spadek inflacji bazowej we wrześniu do ok. 8,5-9 proc. r/r z 10,1 proc. notowanych w sierpniu. Analitycy wskazują, że spadek inflacji będzie sprzyjał odbudowie konsumpcji. Zdaniem części ekonomistów, w kontekście przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych w 2024 jest ograniczona.

Opinie ekonomistów

"W kolejnych miesiącach tempo obniżania się wskaźnika CPI będzie już wolniejsze, m.in. w związku z zeszłoroczną „stabilną" baza odniesienia, ale także sezonowo podnoszącymi się już cenami żywności i wysoce prawdopodobnym odbiciem cen paliw. W ostatnim kwartale br. inflacja może kształtować się w okolicach 7 proc. r/r. Aktualne prognozy wskazują, że od marca 2024 r. inflacja może ponownie zacząć przyspieszać" – mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.

"W nadchodzących miesiącach spodziewamy się niewielkiego spadku inflacji. Tempo zmian będzie dużo mniejsze niż dotychczas. Wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż na rynkach żywnościowych będą podwyższać inflację" – ocenia analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) – zespół makroekonomii Sebastian Sajnóg.

"Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie spadać w wolniejszym tempie, osiągając około 7,3% w grudniu. Tak silny spadek cen będzie stanowił dodatkowe wsparcie dla kolejnej obniżki stóp procentowych, być może o 25-50 pb. Polski złoty ustabilizował się po nieoczekiwanej obniżce stóp na poziomie 4,6 wobec euro, więc presja walutowa przeciwko dalszemu łagodzeniu polityki pieniężnej również ustąpiła" – wskazuje z kolei analityk Erste Gropu Jakub Cery.

