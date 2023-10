Ważna zapowiedź premiera. "Za cztery lata średnie wynagrodzenie wyniesie 10 tys. zł"

W niedzielę w Katowicach zorganizowano przedwyborczą konwencję Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wydarzenia pojawili najważniejsi politycy PiS – prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

– Rynek pracy za PO to 2,3 mln ludzi bez pracy. To Polska bez perspektyw, to Polska jako królestwo śmieciówek. Nie chcemy takiej Polski – mówił premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem, za rządów PiS nastąpiło przywrócenie godności na rynku pracy.

Wyższa stawka godzinowa i rosnące średnie wynagrodzenie

Szef rządu porównał sytuację na rynku pracy podczas rządów PO-PSL i PiS. – Rynek pracy za PO to 2 mln 300 tys. ludzi bez pracy. To ponad 2 mln ludzi na umowach śmieciowych. Praca za 4 czy 5 zł za godzinę. To ponad 2 mln ludzi wygnanych na emigrację za chlebem. To Polska jako królestwo śmieciówek. To Polska pozbawiona perspektyw, montownia, tania siła robocza. Nie chcemy takiej Polski – podkreślił premier.

Polityk wyliczał sukcesy, jakie w zakresie rynku pracy ma na koncie rząd PiS. – To minimalna stawka godzinowa 23 zł, a za kilka miesięcy 28 zł za godzinę. To średnie wynagrodzenie przekraczające grubo ponad 7 tys. zł., a my podtrzymujemy naszą obietnicę na kolejne lata. Za cztery lata będzie to co najmniej 10 tys. zł średniego wynagrodzenia w gospodarce polskiej. To ucywilizowany rynek pracy, to najniższe bezrobocie w historii III RP. To drugie najniższe bezrobocie w UE. To są osiągnięcia rządów PiS – powiedział.

Według premier Morawieckiego PO pozwoliła, żeby Polska była okradana. – Pozwolili, żeby mafie VAT-owskie, cwaniacy, przestępcy (...), żeby mafie pasły się i hulały jak wiatr po dzikich polach – wskazywał szef rządu podczas konwencji.

Morawiecki pokazał "teczkę Tuska"

Premier po wejściu na scenę pokazał teczkę z dokumentami, którą nazwał "teczką Tuska". – Przywiozłem teczkę Donalda Tuska. Dokumenty w niej zgromadzone mówią o prawdziwych zamiarach Platformy Obywatelskiej. Ta teczka to liczne dokumenty, które potwierdzają ich zamiary wpuszczenia nielegalnych imigrantów. To wyrzut sumienia PO i ostrzeżenie przed tym, co chcą zrobić Polakom – mówił szef rządu.

Morawiecki zapewniał, że w teczce są dowody, że PO przygotowywała miejsca dla tysięcy nielegalnych imigrantów. – W ostatnich dniach partia Tuska w UE żąda, aby jak najszybciej wdrożyć pakt migracyjny, który zakłada przyjmowanie nielegalnych imigrantów, albo płacenie ogromnych sum za ich nieprzyjmowanie. Spadły łuski z oczu, to jest dowód. Tusk chce doprowadzić do fali imigracji – mówił.

Czytaj też:

Morawiecki pojawił się na konwencji PiS z "teczką Tuska": Te dokumenty ujawniają zamiary PO