Stopa bezrobocia w Polsce. "Trzeci najniższy wskaźnik w UE"

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,8 proc. w sierpniu 2023 r., czyli tyle samo co miesiąc wcześniej – poinformował w poniedziałek unijny urząd statystyczny Eurostat. Jak wskazano w komunikacie, Polska zanotowała trzeci najniższy wskaźnik bezrobocia w Unii Europejskiej, po Czechach (2,5 proc.) i Malcie (2,7 proc.).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 475 tys. w sierpniu wobec 479 tys. miesiąc wcześniej.

Stopa bezrobocia w Unii

W całej Unii Europejskiej stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9 proc. Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w naszym kraju stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 5 proc. na koniec sierpnia bieżącego roku wobec 5 proc. miesiąc wcześniej.

Strefa euro. Nowe dane

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 6,4 proc. w sierpniu 2023 r. wobec 6,5 proc. miesiąc wcześniej – przekazał unijny urząd statystyczny Eurostat. To odczyt zgodny z prognozami dot. konsensusu rynkowego. W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 5,9 proc. w sierpniu wobec 6 proc. miesiąc wcześniej.

W strefie euro liczba bezrobotnych w sierpniu wyniosła 10,856 mln, co oznacza spadki zarówno w porównaniu do lipca tego roku (wówczas było 10,963 mln bezrobotnych), jak i sierpnia 2022 r. (11,263 mln bezrobotnych). W całej Unii Europejskiej w sierpniu liczba bezrobotnych zmalała do 12,837 mln z 12,949 mln w lipcu i 13,172 mln rok wcześniej.

