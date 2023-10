Rekompensaty dla rolników. Premier: Poleciłem ministrowi rolnictwa przygotować schemat działań

Premier odwiedził w środę Sarnowo-Góry (woj. mazowieckie). Na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości "nigdy nie zostawił rolników".

– Wieś była zapomniana i lekceważona, wciskana w kąt, a dzisiaj staramy się odbudować wartość polskiej wsi i komfort życia. Przesunęliśmy ogromne środki, które zabraliśmy mafiom VAT-owskim, właśnie na tereny wiejskie – powiedział polityk.

Szef rządu zaznaczył, że życie na wsi, na terenach wiejskich musi być na wysokim standardzie. – Wysoka jakość życia, komfort dojazdu do różnych instytucji publicznych, do urzędu gminy, szpitala, szkoły, znajomych czy przyjaciół musi być na poziomie takim, jak w miastach. I to robimy – zapewnił.

Rekompensaty dla rolników

– Ze względu na szczególnie ciepły wrzesień, bardzo szybko zaczęły dojrzewać kalafiory i brokuły i jest problem z ich odbiorem. Poleciłem ministrowi rolnictwa Robertowi Telusowi przygotować schemat działań z tym związany. Tam, gdzie mamy na to wpływ, to działamy, żeby zrekompensować straty rolnikom – przekazał premier.

– Problemy zawsze występują, a państwo jest od tego, żeby pomagać w ich rozwiązywaniu. Na wszystkie te kryzysy, które spadały na całą Polskę, staraliśmy się znaleźć odpowiedź. Nigdy nie zostawiliśmy rolników samych sobie – dodał.

– Państwo polskie działa, ale nie mamy wpływu na warunki pogodowe, ani na to, co zrobi Rosja wobec Ukrainy, jaki jeszcze kolejny kryzys wywoła – stwierdził Mateusz Morawiecki. I zwrócił uwagę na działania rządu, takie jak: uchwała ws. przedłużenia embarga na wwóz ukraińskiego zboża, dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do nawozów, dopłaty dla rolników do sprzedaży zboża, pomoc w związku z suszą, wsparcie finansowe Kół Gospodyń Wiejskich.

