Stopy procentowe. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

W dniach 3-4 października odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna: 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa: 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa: 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli: 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli: 5,85 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 5 października – przekazał w środowym komunikacie Narodowy Bank Polski.

Obniżenie stóp procentowych NBP

Analitycy PKO BP przewidywali, że w tym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pb z ryzykiem ruchu o 50 pb i o 25 pb w listopadzie.

– Podstawowy czynnik, który wskazuje na obniżenie stóp procentowych NBP, to wyraźny spadek inflacji. Od szczytu z poziomu 18 proc. z lutego bieżącego roku inflacja CPI obniżyła się do nieco ponad 8 proc. we wrześniu. Prognozy wskazują, że do końca tego roku znajdzie się w przedziale 6-7 proc., a na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku może się obniżyć do 4 proc., czyli do prognozy górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu punktowego który wynosi 2,5 proc. – mówił w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak.

Przypomnijmy, że Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2023 r. według wstępnych danych. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,4 proc. (wskaźnik cen 99,6). Polski Instytut Ekonomiczny zwrócił uwagę, że inflację obniża obecnie spadek tempa wzrostu cen żywności i energii. Pod koniec sierpnia GUS informował, że inflacja konsumencka wyniosła 10,1 proc. w ujęciu rocznym.

Czytaj też:

Zuber: Najcięższa walka z inflacją dopiero przed namiCzytaj też:

Stopy procentowe i inflacja. Glapiński: Spełnione zostały warunki