Nowe farmy wiatrowe Orlenu. Obajtek podał szczegóły

"Kolejne ważne inwestycje Grupy ORLEN w odnawialne źródła energii! Zawarliśmy warunkową umowę zakupu dwóch farm wiatrowych od spółki należącej do brytyjskiego funduszu Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC. Instalacje o łącznej mocy około 60 MW zlokalizowane są województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim. Konsekwentnie realizujemy strategiczne cele, zakładające uzyskanie 9 GW mocy odnawialnych do 2030 roku" – napisał w serwisie X Daniel Obajtek.

twitter

Kolejna inwestycja

Orlen intensywnie inwestuje w odnawialne źródła energii, w tym także w farmy wiatrowe. W poniedziałek płocki koncern uzyskał od Ministerstwa Infrastruktury niezbędne koncesje dla budowy farmy wiatrowej na Bałtyku.

Cztery z pięciu koncesji przyznanych Grupie Orlen znajdują się na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu. Piąta lokalizacja położona jest na Ławicy Słupskiej. Ten obszar graniczy z miejscem, gdzie powstaje farma wiatrowa Baltic Power, którą koncern buduje wspólnie z kanadyjskim partnerem Northland Power. To obecnie najbardziej zaawansowany projekt morskiej farmy wiatrowej w Polsce. Farma o mocy 1,2 GW, rozpocznie produkcję energii elektrycznej już w 2026 roku.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych PKN Orlen wpisującym się w strategię koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad rozwojem morskiej energetyki wiatrowej koncern prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która posiada koncesję na budowę farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Choczewa i Łeby.

Czytaj też:

Ceny paliw po wyborach pójdą w górę? Minister Buda wyjaśniaCzytaj też:

Orlen przejmie 266 stacji paliw w Austrii. To realizacja strategicznych założeń do 2030 r.