LOT planuje 20 nowych kierunków w strategii na lata 2024-2028

"W siatce połączeń PLL LOT pojawi się blisko 20 nowych kierunków rozkładowych, zarówno średniego, jak i dalszego zasięgu. Narodowy przewoźnik planuje także inwestycje na lotniskach: przebudowany i odświeżony będzie Business Lounge Polonez w Warszawie oraz uruchomiony zostanie salonik biznesowy w Chicago. W ramach odpowiedzialności społecznej PLL LOT skupią się na transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim, światem biznesu i wsparciem rozwoju rynku turystycznego" - czytamy w komunikacie.

Strategia przewoźnika zakłada m.in. zwiększenie floty samolotów o ok. 50 proc. (110 w 2028 r. wobec 75 obecnie), powiększenie liczby pasażerów o ok. 70 proc. (16,9 mln w 2028 r. wobec 10,3 mln obecnie), podwyższenie jakości świadczonych usług i satysfakcji pasażera poprzez m.in. nowy standard wnętrza w samolotach szerokokadłubowych, czy wprowadzenie dostępu do Wi-Fi podczas lotów long-haul. W komunikacie wskazano, że "w ramach odpowiedzialności społecznej PLL LOT skupią się na transformacji w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz współpracy ze środowiskiem naukowo-akademickim, światem biznesu i wsparciem rozwoju rynku turystycznego".

"Obietnica na dekady"

– Ważne, z kim podróżujesz. Bo dobry partner w podróży to bezpieczeństwo, komfort i gwarancja powodzenia planów. PLL LOT od blisko 95 lat są właśnie takim partnerem: solidnym i ważnym dla kolejnych pokoleń Polaków. Strategia, którą dziś zaprezentowaliśmy jest obietnicą na następne dziesięciolecia. Światowe lotnictwo zmienia się na naszych oczach, a my będziemy jednym z liderów tej zmiany – mówi Michał Fijoł, prezes zarządu PLL LOT.

Polskie Linie Lotnicze LOT to przewoźnik łączący Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Obecny na niebie od 1929 roku, polski przewoźnik jest 12. najstarszą linią lotniczą na świecie. W 2022 r. miały ok. 8 mln pasażerów.

PLL LOT należą do grona najważniejszych polskich firm. Branża lotnicza pośrednio i bezpośrednio tworzy w Polsce ponad 170 tys. miejsc pracy.

