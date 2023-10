MFW: Inflacja w Polsce spadnie do 7,4 proc. na koniec roku

Prognozę zawarto w bazie danych, towarzyszącej raportowi "World Economic Outlook, October 2023 Update". Według MFW, w górnym paśmie odchyleń od celu (2,5 proc. +/- 1 pkt proc) – na poziomie 3,3 proc. r/r znajdzie się na koniec 2026 r., następnie na koniec 2027 r. zejdzie do celu 2,5 proc. r/r i utrzyma się na poziomie 2,5 proc. r/r na koniec 2028 r.

W prognozie z marca MFW po zakończeniu misji Funduszu w Polsce podano, że inflacja konsumencka w Polsce wyniesie 7,2 proc. r/r na koniec 2023 r. 5 proc. r/r na koniec 2024 r. oraz 3,6 proc. r/r na koniec 2025 r. Prognozy dotyczące inflacji (na koniec roku) na lata 2026-2028 nie zmieniły się wobec wówczas przedstawionych oczekiwań.

Fundusz podał też, że inflacja konsumencka CPI w Polsce średniorocznie w latach 2023-2028 będzie kształtować się na poziomie odpowiednio: 12 proc., 6,4 proc., 4,5 proc., 3,6 proc., 2,9 proc. i 2,5 proc.

Według prognoz MFW z marca, inflacja średnioroczna CPI w latach 2023-2028 miała kształtować się na poziomie odpowiednio: 11,9 proc., 6,1 proc., 4,1 proc., 3,4 proc., 2,9 proc. i 2,5 proc.

Nowe dane ws. inflacji. Glapiński zabrał głos

Inflacja CPI w październiku br. spadnie poniżej 7 proc. r/r, a jej spadek jest szybki i zgodny z prognozami – ocenił prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński. – Dziś spadek inflacji jest szybki i zgodny z naszymi prognozami. Już w październiku przewidujemy inflację poniżej 7 proc. – powiedział Glapiński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Szef banku centralnego wskazał, że polska gospodarka wyszła ze ścieżki wysokiej inflacji, co uzasadnia rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. To już kolejne takie wystąpienie w ostatnich dniach.

– Tak, wyszliśmy z tego bolesnego kłopotu. Dokonana przez Radę Polityki Pieniężnej kolejna obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt proc. dowodzi, jak dobra jest sytuacja – podkreślił Glapiński.

Podczas konferencji prasowej w poprzednim tygodniu szef NBP powiedział, że inflacja ukształtuje się na poziomie 6-7 proc. na koniec br. oraz 5 proc. około połowy przyszłego roku.

Jak podał kilka dni temu Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 8,2 proc. r/r we wrześniu 2023 r., według wstępnych danych, wobec 10,1 proc. r/r w sierpniu.

RPP obniżyła w październiku stopy procentowe o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Czytaj też:

NBP reaguje na wypowiedź Litwiniuka dot. cen paliw. "Skandaliczna i nieprawdziwa"