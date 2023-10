Podejrzany żalił się u Trzaskowskiego. 10 dni później zwrócono mu 48 mln zł

Piotr Osiecki to jeden z głównych podejrzanych w tamtejszym śledztwie w sprawie afery GetBack. W „Gazecie Wyborczej” i „Newsweeku” przedstawiany jako męczennik systemu Zbigniewa Ziobro. Pod koniec sierpnia wystąpił nawet na imprezie Rafała Trzaskowskiego Campus Polska Przyszłości, gdzie żalił się na opresję organów ścigania. 10 dni później prokuratura postanowiła zwrócić mu 48 mln zł w gotówce, w zamian zabezpieczając jego obligacje skarbowe – ustalił portal DoRzeczy.pl. Uzasadnienie? Gotówkę zjada inflacja, a podejrzany powinien mieć możliwość inwestowania zajętego majątku, nawet jeśli pochodzi on z przestępstwa.

Piotr Osiecki pod koniec sierpnia pojawił się na Campusie Rafała Trzaskowskiego, gdzie wystąpił w panelu zatytułowanym „Kto nie z nami, ten przeciwko nam. Czyli jak władza chce wpływać na biznes”. Podczas dyskusji narzekał na opresję organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, opowiadał m.in. o swoim wielomiesięcznym pobycie w areszcie i rekordowym poręczeniu majątkowym w wysokości 108 mln zł, dzięki któremu jest na wolności. Do widowni, na której w głównej mierze siedzieli młodzi ludzie, patetycznie przemawiał o braku praworządności w Polsce.

Pani prokurator: Zwrócić gotówkę. Prokurator Krajowy: Szkoda może być wyższa

Piotr Osiecki to twórca i były prezes Altus TFI. Został zatrzymany i aresztowany na przełomie sierpnia i września 2018 roku w związku ze śledztwem dotyczącym tzw. afery GetBack. Prokuratura zarzuca mu m.in., że wraz z innym członkiem zarządu Altus wyrządził on GetBack co najmniej 134 mln zł strat w związku ze sprzedażą GetBack spółki windykacyjnej EGB Investments za ponad 207 mln zł.

Według śledczych jej wartość nie przekraczała 47 mln zł, a Osiecki, sprzedając firmę na rzecz GetBack, miał świadomość faktycznej niższej wartości firmy i działał wspólnie z innymi osobami dla osiągnięcia korzyści majątkowych. Inny z zarzutów dotyczy wyrządzenia Idea Bankowi szkody majątkowej w wysokości nie mniejszej niż 7 mln zł.

Łącznie na rzecz wszystkich pokrzywdzonych prokuratura miała zająć aktywa o wartości 255 milionów złotych. Co ważne, wśród pokrzywdzonych większość stanowią osoby prywatne, w tym około 500 obligatariuszy spółki GetBack. Znaczną część zabezpieczenia ustanowiono na majątku Piotra Osieckiego oraz podmiotów z nim związanych. To właśnie te środki mają zostać zwrócone zgodnie z postanowieniem prokuratury.

Decyzja jest o tyle zaskakująca, że Prokurator Krajowy Dariusz Barski jeszcze rok temu w odpowiedzi na interpelację posła większości rządzącej Jarosława Sachajki stwierdził, że wartość szkody wyrządzonej w związku ze sprzedażą EGB wynosi aż 207 mln zł, a nie 134 mln zł. Ta niższa kwota znajduje się w treści zarzutu przedstawionego Osieckiemu i wynika z dotychczas sporządzonej opinii biegłego zamówionej przez prokuraturę. Jak pisze Prokurator Krajowy, w sprawie pojawiły się jednak nowe informacje. „Ustalenia pierwszej opinii wywołanej w tym wątku, w związku z pojawieniem się nowych okoliczności i ustaleń w śledztwie muszą zostać poddane weryfikacji w drugiej opinii zespołu biegłych z zakresu wyceny przedsiębiorstw powołanych w sprawie. Wywołanie tej opinii jest niezbędne do ostatecznego ustalenia wysokości szkody oraz zakresu odpowiedzialności karnej poszczególnych osób” – czytamy w odpowiedzi Dariusza Barskiego.

„Jest inflacja, niech podejrzany inwestuje”

Portal DoRzeczy.pl zapoznał się z okolicznościami wydania postanowienia o zwrocie 48 mln zł w gotówce Piotrowi Osieckiemu. Są one zadziwiające. Od obrońcy podejrzanego trzykrotnie wpłynęły do prokuratury wnioski o zamianę tego zabezpieczenia na zajęcie obligacji: 9 stycznia, 2 marca i 1 czerwca. Ostatecznie prokurator prowadząca ten wątek przychyliła się do prośby 7 września, dokładnie 10 dni po występie Osieckiego na imprezie Rafała Trzaskowskiego.

We wstępie postanowienia czytamy, że podejrzany „osiągnął korzyść majątkową z popełnionego przestępstwa w kwocie nie mniejszej niż 255 mln zł”. W dokumencie pojawia się także stwierdzenie, że środki pieniężne w wysokości 48 mln zł, które mają zostać zwrócone Osieckiemu, „pochodzą z popełnienia przestępstwa”. W zamian zabezpieczeniem zostaną objęte obligacje Skarbu Państwa czterech rodzajów o łącznej wartości rynkowej 50 mln zł. Obrona Osieckiego dodatkowo zaproponowała zajęcie innych „wierzytelności z rachunku inwestycyjnego” podejrzanego, ale prokuratura uznała, że „wobec wartości praw z obligacji nie ma takiej konieczności”. I to pomimo że łączna wartość szkody podlega dalszym ustaleniom i została zabezpieczona na minimalnym poziomie.

W uzasadnieniu postanowienia czytamy, że dzięki zmianie zabezpieczenia zwolniona gotówka nie będzie tracić na wartości w związku z inflacją a podejrzany będzie mógł nią obracać: „Należy podzielić argumenty wnioskodawcy dotyczące celowości zwolnienia spod zabezpieczenia środków pieniężnych (…) ze względu na umożliwienie ich aktywnego inwestowania, jak również uniknięcia ryzyka związanego z funkcjonowaniem na rynku kapitałowym w aktualnych realiach gospodarczych i przy utrzymującej się inflacji”.

„Każdy podejrzany chciałby pomnażać środki z przestępstwa”

Z prośbą o komentarz dotyczący postanowienia prokuratury zwróciliśmy się do radcy prawnej Beaty Strzyżowskiej, pełnomocniczki części pokrzywdzonych we wskazanym postępowaniu dotyczącym tzw. afery GetBack. „W pierwszej kolejności wskazuję, że nie zostało mi doręczone żadne postanowienie w opisanym przedmiocie. Jestem zaskoczona przesłanymi informacjami, jakoby w tej sprawie prokuratura wydała jakiekolwiek tego rodzaju postanowienie” – czytamy w jej stanowisku. Jak pisze dalej pani mecenas, „niezbędne jest podjęcie ewentualnych dalszych kroków prawnych w interesie pokrzywdzonych obligatariuszy”.

Z prośbą o komentarz zwróciliśmy się też do spółki Capitea (następca GetBack) mającej w śledztwie status pokrzywdzonego. Firma potwierdziła, że złożyła zażalenie na to postanowienie prokuratury. Jak wskazała, „dotychczasowy rozmiar zabezpieczenia do kwoty 255 mln zł jest niewystarczający”, ponieważ łączna wartość szkód majątkowych spowodowanych przestępstwami zarzucanymi podejrzanemu Piotrowi Osieckiemu jest istotnie wyższa. „Prokuratura Krajowa dostrzega celowość poszerzenia zakresu ustanowionych dotychczas zabezpieczeń majątkowych, a nie zwalniania jakichkolwiek istniejących” – czytamy dalej. Jest więc możliwe, że w chwili potencjalnego orzeczenia obligacje „mogą nie pokryć w najmniejszym stopniu kwoty korzyści majątkowej osiągniętej przez podejrzanego”. Wygląda więc na to, że zwalniając część środków w gotówce oraz rezygnując z możliwości powiększenia łącznej kwoty zabezpieczeń, prokurator podejmująca decyzję o zmianie zabezpieczenia postąpiła wbrew stanowisku Prokuratora Krajowego.

Capitea zwraca też uwagę, że gotówka jest pewniejszym zabezpieczeniem, bo łatwiej ją wyegzekwować, ma nominalną wartość i nie podlega dodatkowej wycenie. Dla porównania: rynkowa wartość obligacji należących do Osieckiego (50 mln zł) jest dziś znacznie niższa od ich wartości nominalnej (63 mln). Poza tym – jak czytamy dalej – zdaniem spółki nie ma żadnej gwarancji, że Osiecki będzie inwestować zwróconą gotówkę. A nawet jeśli, to przecież nie wiadomo, czy osiągnie zysk. Spółka twierdzi również, że „konieczność umożliwienia inwestowania środków pochodzących z przestępstwa” jest niewystarczającą przesłanką. „Niezrozumiałe jest powoływanie się na generalne pojęcia unikania ryzyka (…) inflacji. Zaaprobowanie takiego stanowiska powodowałoby, że każdy podejrzany – na którego majątku jest ustanowione zabezpieczenie majątkowe – miałby możliwość deklarowania inwestowania środków i ich pomnażania, przy czym takie deklaracje byłyby pozbawione jakiejkolwiek gwarancji przyszłej egzekucji takich środków” – czytamy dalej.

Postanowienie wydane przez właściwego prokuratora nie jest jeszcze prawomocne.