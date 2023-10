MF: Zlikwidujemy obowiązek integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi

Ustanowiony na mocy przepisów Polskiego Ładu obowiązek integracji terminala płatniczego z kasą online miał wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Na mocy decyzji ustawodawcy doszło jednak do jego odroczenia do 2025 roku – informował jeszcze niedawno serwis poradnikprzedsiebiorcy.pl. To wszystko może się stać niedługo nieaktualne.

Okazuje się, że kłopotliwy dla wszystkich mechanizm ma być zniesiony z mapy postulatów rządowych. DoRzeczy.pl otrzymało zaskakującą odpowiedź z Ministerstwa Finansów. "Obowiązek integracji kas rejestrujących online (w tym kas wirtualnych) z terminalami płatniczymi został dodany w ustawie – Prawo przedsiębiorców. Wprowadzenie tego rozwiązania w pierwotnym terminie miało obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Jednak w wyniku dialogu z przedstawicielami organizacji usług płatniczych, obowiązek ten został odroczony do 1 stycznia 2025 r." – poinformowało nas Ministerstwo Finansów. Resort przypomniał, że „w miejsce tego obowiązku wprowadzono uzgodniony z organizacjami branżowymi obowiązek raportowania tzw. zastępczego przez agentów rozliczeniowych”. "W efekcie, od 1 stycznia 2023 r. agenci rozliczeniowi przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zakres informacji o transakcjach płatniczych akceptanta wykonywanych przy użyciu terminala płatniczego. Dane raportowane obejmują szerszy wolumen informacji niż zakres danych, który byłby przekazywany w wyniku integracji kas z terminalami, a także szerszy niż tylko z terminali płatniczych” – czytamy w odpowiedziach przesłanych Dorzeczy.pl przez służby prasowe Ministerstwa Finansów. „Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców a także mając na uwadze uzgodniony w dialogu z branżą zakres danych raportowanych przez agentów rozliczeniowych będziemy zmierzać w kierunku likwidacji obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi” – zapowiada po raz pierwszy Ministerstwo Finansów, informując nasza redakcję o nowych wytycznych resortu. Wcześniej o rezygnację z obowiązku integracji terminala płatniczego z kasą online apelował Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, który złożył w Ministerstwie Finansów dokument obnażający uciążliwość tego rozwiązania. Zdaniem części krytyków dotychczasowego obowiązku integracyjnego byłby on niepotrzebnym dociążeniem dla setek tysięcy użytkowników terminali płatniczych, czyli zwłaszcza dla polskich małych i średnich firm (około 370 tys. użytkowników terminali płatniczych), a także zadaniem w dużej mierze trudnym do wykonania chociażby z powodu nieintegrowalności niektórych urządzeń (na przykład terminali oparte na modułach GPRS). Czytaj też:

