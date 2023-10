Koniec kredytów hipotecznych w Polsce?

A wiele innych banków nadal się w tej sprawie ociąga – z wyjątkiem tych sterowanych przez państwo, które najpewniej są przez swych politycznych dysponentów skłaniane do uczestniczenia w każdej inicjatywie rządu, bez względu na to, czy jest to dla ich nich opłacalne.

Niechęć prywatnych banków do udziału w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc”. to jednak tylko przedsmak zjawiska, z którym niedługo możemy mieć do czynienia.