Rośnie deficyt w budżecie. MF podało nowe dane

W budżecie państwa po wrześniu br. odnotowano 34,69 mld zł deficytu, tj. 37,7 proc. planu na cały rok, podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane. Miesiąc wcześniej deficyt wyniósł 16,61 mld zł.

Dochody budżetu państwa po wrześniu wyniosły 417,99 mld, tj. 69,5 proc. planu na cały rok 2023 zakładanego w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 452,68 mld zł, tj. 65,3% planu na br.

W sierpniu br. prezydent podpisał nowelizację ustawy budżetowej na rok 2023, która zakłada dochody budżetu państwa na poziomie 601 378 366 tys. zł, a wydatki na poziomie 693 378 366 tys. zł. Deficyt budżetu państwa – zgodnie z nowelizacją – nie może przekroczyć 92 mld zł.

Wzrosły dochody z podatków

Dochody budżetu państwa z podatku VAT były wyższe o 6,8 proc. r/r (tj. ok. 11,5 mld zł) w okresie styczeń-wrzesień 2023 r., podało Ministerstwo Finansów. Dochody z podatku PIT były w tym czasie niższe o 2,5 proc. r/r (tj. ok. 1,4 mld zł), zaś z podatku CIT były wyższe o 1,9 proc. r/r (tj. ok. 1 mld zł).

Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 4,9 proc. r/r (tj. ok. 2,9 mld zł), podano także.

"W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. dochody budżetu państwa wyniosły 418 mld zł i były wyższe o 34,9 mld zł (tj. 9,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego" – czytamy w komunikacie.

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 366,8 mld zł i były wyższe o ok. 14,7 mld zł r/r (tj. 4,2 proc.), podano także.

"W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 49,7 mld zł i było wyższe o ok. 19,9 mld zł (tj. 66,6%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-wrzesień 2022 r." – czytamy dalej.

