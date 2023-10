Minister Ziobro złożył ważny wniosek do TK. Zaskarżył unijną regulację

– Unia Europejska razem z tworzącym się nowym rządem chce pozbawić Polaków prawa do decydowania jakimi samochodami chcą jeździć. Chce odebrać Polakom wolność decydowania, czy chcą jeździć samochodami z silnikiem spalinowym, silnikiem diesla, benzynowym, czy tez mają kupować jedynie samochody z silnikiem elektrycznym – powiedział szef resortu sprawiedliwości podczas zorganizowanej w piątek konferencji prasowej.

Ziobro przypomina: UE zakazała aut spalinowych

– Taka decyzja PE i RE zapadła w marcu bieżącego roku i weszła w życie 15 maja tegoż roku. Jako prokurator generalny i minister sprawiedliwości konsekwentnie sprzeciwiałem się szaleństwu polityki UE, która uderza w podstawowe interesy i prawa Polaków – ogranicza wolność Polaków (…) i prowadzi do wykluczenia komunikacyjnego. Bardzo wielu Polaków nie będzie stać na zakup samochodu elektrycznego – mówił polityk.

– Decyzje PE, UE, RE, sprowadzają na Polaków nieszczęście. Nie tylko odbierają Polakom wolność decydowania w tak w tym obszarze, jakim jest swoboda komunikacji w dzisiejszym świecie, ale tez prowadzą do bardzo daleko idących skutków, jeśli chodzi o status materialny milionów naszych rodaków – zaznaczył Zbigniew Ziobro.

Ziobro tłumaczył, że zakaz aut spalinowych oznaczać będzie pewne bankructwo dla wielu polskich przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy prowadzą małe działalności.

Wniosek do TK

W związku z tym Ziobro poinformował o złożeniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

– We wniosku tymże odnoszę się do konkretnych raportów specjalistycznych instytutów, które wskazują że prostą konsekwencją likwidacji prawa do rejestracji samochodów spalinowych w Polsce, będzie też likwidacja tysięcy firm, które zajmują się produkcją części zamiennych do silników spalinowych – powiedział Ziobro.

– Polsce grozi wielka katastrofa, armagedon. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego też podjąłem decyzję e jak prokurator generalny i minister sprawiedliwości, aby skierować wniosek do TK, który jest sądem ostatniego słowa, który ma obowiązek bronić zapisów polskiej konstytucji, ale tez bronić Polaków (…), aby dokonał oceny, czy to rozporządzenie RE i UE jest zgodne z polską konstytucją. Śmiem twierdzić, że jest sprzeczne z polską konstytucją –powiedział Zbigniew Ziobro.

