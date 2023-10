12. pakiet sankcji wobec Rosji. UE rozpoczyna konsultacje

UE pracuje nad 12. pakietem sankcji na Rosję. Za zamkniętymi drzwiami trwają konsultacje z krajami członkowskimi Unii Europejskiej – poinformowała agencja Bloomberg, powołując się na nieujawnione źródła.

Ostatni raz Unia nałożyła sankcje na Federację Rosyjską za atak na Ukrainę pod koniec czerwca.

Nowy pakiet sankcji UE wobec Moskwy

Litwa zaproponowała włączenie do 12. pakietu unijnych sankcji zakaz dostaw do Rosji grzejników centralnego ogrzewania, gwoździ, nakrętek, guzików, igieł do szycia oraz drutów dziewiarskich. Estonia z kolei zabiega o całkowite embargo handlowe. Natomiast dla Polski priorytetem jest zakaz importu diamentów z Rosji.

W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić konkretny projekt sankcji na Rosję. Wówczas zaczną się negocjacje nad ostatecznym kształtem 12. pakietu sankcyjnego. Do jego przyjęcia wymagana jest jednomyślność państw członkowskich UE.

Działania przeciwko wspierającym Rosję

Prezydent USA Joe Biden spotkał się w Białym Domu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Po szczycie USA – Unia Europejska, który odbył się w Waszyngtonie, strony opublikowały wspólną deklarację. W dokumencie mowa m.in. o Ukrainie i podmiotach wspierających Rosję.

Waszyngton i Bruksela zapowiedziały, że będą zwalczać podmioty z państw trzecich, które wspierają Federację Rosyjską w jej zbrojnej agresji na Ukrainę. Kierownictwo polityczne USA i UE oznajmiło, że będą w tym zakresie podejmowane wspólne działania. "Pogłębimy naszą wspólną pracę, by podważyć zdolności Rosji do prowadzenia jej wojny. (...) Ci, którzy pomagają Rosji pozyskiwać części i sprzęt dla jej przemysłu zbrojeniowego, wspierają działania, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niepodległość Ukrainy" – czytamy.

