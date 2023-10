Co dalej ze stopami procentowymi? Jest głos z RPP

– Jestem przekonany, że nie ma podstaw do tego, aby w tej chwili dążyć do wdrożenia kolejnej obniżki poziomu stóp procentowych. Czy będą podstawy do tego, aby zaostrzać politykę, dowiemy się w projekcji listopadowej – powiedział Litwiniuk w rozmowie z Tok FM.

Według niego, projekcja pokaże pierwsze zwiastuny odbicia gospodarczego. – Czyli czynnika, z którego rząd będzie się cieszyć, a Rada Polityki Pieniężnej - mniej, z uwagi chociażby na to, że wzrost konsumpcji będzie przyczyniał się do zmiany ścieżki dezinflacji – stwierdził.

Członek Rady spodziewa się też, że dotychczas projektowana krzywa dotycząca dezinflacji "będzie mniej ostra" i nie tak ambitna, jak wcześniej zakładano.

RPP tnie stopy procentowe

Na początku października RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt proc. - w przypadku głównej stopy referencyjnej: do 5,75 proc., zgodnie z konsensusem oczekiwań rynkowych. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp - o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Na konferencji prasowej następnego dnia po posiedzeniu Rady prezes NBP Adam Glapiński mówił, że bank centralny woli dokonywać serii mniejszych, stopniowych działań w zakresie poziomu stóp procentowych. Wskazywał też, że Polska zeszła do umiarkowanej inflacji i bardzo szybko zmierza do inflacji tzw. pełzającej. Zadeklarował, że kiedy inflacja osiągnie poziom 5 proc., bank centralny będzie z taką samą siłą i intensywnością dążyć w kierunku swojego celu, czyli 2,5 proc.

Inflacja. GUS podał ostateczne dane za wrzesień

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja wyniosła we wrześniu br. 8,2 proc. w skali roku i była zgodna z szybkim szacunkiem GUS przedstawionym pod koniec ubiegłego miesiąca.

"Obecnie, gdy inflacja szybko spada, a jednocześnie koniunktura jest osłabiona, w tym u głównych partnerów handlowych, NBP także nie waha się dostosowywać poziomu stóp procentowych do uwarunkowań krajowej gospodarki. Oczywiście uwzględniając, że nadrzędnym celem polityki pieniężnej pozostaje trwałe obniżenie inflacji do średniookresowego celu" – napisał Glapiński w artykule opublikowanym na łamach "Financial Times".

