Dobre wieści z UE. Nie będzie zakazu ukierunkowanych połowów śledzia

Rada UE zwiększyła też proponowane przez KE kwoty połowowe dla śledzia oraz podniosła kwoty połowowe dla szprota – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie Rady ustalające uprawnienia do połowów na 2024 r. w Morzu Bałtyckim było głównym przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

"W kompromisowym akcie prawnym zrealizowane zostały negocjacyjne priorytety Polski. Rada UE nie zgodziła się na wprowadzenie zakazu ukierunkowanych połowów śledzia centralnego. Zwiększeniu też uległa pierwotnie proponowana przez KE kwota z 28 tys. ton do ok. 42 tys. ton (17 proc.). Rada nie zgodziła się także na redukcję kwoty połowowej szprota zgodnie z propozycją KE, w efekcie została ona podniesiona o 13 proc. w stosunku do propozycji KE" – czytamy w komunikacie.

W końcu sierpnia KE zaproponowała znaczne ograniczenie całkowitych dopuszczalnych połowów śledzia (TAC) na Morzu Bałtyckim, w niektórych jego obszarach – oznaczało to de facto całkowity zakaz połowu.

KE: W 2021 r. luka VAT w Polsce wyniosła 3,3 proc.

Luka w podatku VAT, czyli różnica między oczekiwanymi, a faktycznie uzyskanymi dochodami tego podatku wyniosła w Polsce 3,3 proc. potencjalnych wpływów (1 694 mln euro) w 2021 r. – poinformowała Komisja Europejska.

"W ujęciu nominalnym ogólna luka VAT w UE zmniejszyła się o około 38 mld euro, z 99 mld euro w 2020 r. do 61 mld euro w 2021 r., co stanowi bezprecedensową poprawę w porównaniu z poprzednimi latami. Szereg państw członkowskich, takich jak Włochy (-10,7 punktu procentowego) i Polska (-7,8 punktu procentowego), odnotowało szczególnie znaczące spadki krajowych wartości luki VAT" – czytamy w komunikacie.

Przyjęta w kwietniu br. przez Radę Ministrów Aktualizacja Programu Konwergencji (APK) przewiduje, że luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się o 6,1 pkt proc. do ok. 4,3 proc. potencjalnych wpływów w 2021 r. Według przedstawionych szacunków Ministerstwa Finansów z kwietnia br., luka VAT w 2019 r. wyniosła 11,2 proc. potencjalnych wpływów, w 2020 r. – 9,3 proc., w 2021 r. – 3,1 proc. i w 2022 r. – 4,9 proc.

