Premier: Budżet jest obecnie w znacznie lepszym stanie, niż pod koniec rządów PO

Szef rządu wystąpił na konferencji prasowej podsumowującej dwie kadencje rządów PiS w kontekście budżetu państwa. – Dochody budżetowe wzrosły o ponad 100 proc. i to przy obniżce podatków: PIT z 18 na 12 proc., CIT dla MŚP z 19 na 9 proc., wzroście kwoty wolnej z 3000 do 30 000 złotych oraz wielu innych ulgach dla polskich rodzin – zaznaczy premier.

– Pokrywamy wydatki wszystkich programów społecznych i jednocześnie przeznaczamy olbrzymie środki na bezpieczeństwo – wskazał Mateusz Morawiecki dodając, że "wyprowadziliśmy finanse publiczne z wielkiego kryzysu odziedziczonego po naszych poprzednikach, a następnie przeprowadziliśmy Polskę przez serię kryzysów, chroniąc Polaków kolejnymi programami tarcz".

– Budżet na obronność Polski również wzrósł do ponad 4 proc. PKB. Mamy najniższe bezrobocie w historii III RP – 5 proc., i jednocześnie największą liczbę osób pracujących – wymienia Morawiecki.

– Umiemy rządzić, jesteśmy odpowiedzialni i skuteczni. Zależy nam na stabilnym budżecie i dobrych perspektywach gospodarczych na przyszłość. Liczby pokazują prawdę. Jeżeli ktoś mówi inaczej, to chce się wyłgać z obietnic wyborczych albo pozabierać część programów społecznych i środki na inwestycje w Polsce lokalnej – przekazał premier.

Rzeczkowska: Nie ma zagrożenia przekroczenia zaplanowanego na br. deficytu budżetowego

– Na podstawie stałego monitoringu zapewniam, że nie ma zagrożenia przekroczenia zaplanowanego na ten rok deficytu budżetowego. Chcę to podkreślić: finanse polskie są bezpieczne. Jeżeli chodzi o deficyt budżetowy na rok 2023, stan wykonania na wrzesień to jest niespełna 40 proc. całorocznego deficytu – powiedziała podczas konferencji minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że "stan środków budżetowych na koniec września wynosił ponad 118 mld zł i z tego 1/4 jedynie w walutach obcych". – To też warto podkreślić – bardzo istotne jest to, że potrzeby pożyczkowe budżetu na 2023 rok zostały już sfinansowane. Teraz przystąpiliśmy już do prefinansowania potrzeb pożyczkowych kolejnego roku, czyli roku 2024 – powiedziała Rzeczkowska.

