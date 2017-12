„Władzę dostanie ekonomista-psychopata”. Antysystemowcy o Morawieckim

Jacek Wilk z klubu Kukiz’15 oraz Partii Wolność uznał, że zmiana na stanowisku premiera będzie skutkować zwiększoną ingerencją w gospodarkę oraz uzależnieniem państwa polskiego od międzynarodowego sektora bankowego.

– Ogromną władzę nad nami uzyska typ ekonomisty-psychopaty, który nie spocznie dopóki nie zostanie drugim Eugeniuszem Kwiatkowskim - czyli póki nie zbuduje sobie ogromnego, bezsensownego pomnika (jak COP) - choćby nie wiem ile to nas wszystkich miało kosztować. Na dłuższa metę będzie dla Polski katastrofalne (jak każda polityka socjalistyczna). Rząd stanie się ekspozyturą banków i rynków finansowych, a dyktatura banksterów wzmocni się jeszcze bardziej - super premier będzie wszak stał na straży ich interesów.

W podobnym tonie wypowiedział się wicemarszałek Sejmu, Stanisław Tyszka.

- Dotychczasowa polityka gospodarcza M. Morawieckiego to kolejne przywileje dla zagranicznych korporacji, uległość wobec sektora finansowego, podwyżki podatków, dokręcanie śruby przedsiębiorcom, rozrost biurokracji. I spodziewać się możemy niestety kontynuacji - napisał na Facebooku.

Polityk dodatkowo podkreślił, że Morawiecki jest zwolennikiem przyjęcia przez Polskę euro, co może skutkować uzależniłoby Polskę od Niemiec.

„Bankier pozostanie bankierem”

Również lider ruchu Paweł Kukiz nie szczędził cierpkich słów pod adresem nowego premiera. Kukiz uznał, że „bankier pozostanie bankierem”, a na tym Polska może z kolei jedynie stracić.

- Naprawdę ciężko mi uwierzyć, by gdziekolwiek na świecie był taki bankier, który jest gotów postawić interes swojego kraju ponad interesy międzynarodowej finansjery" - stwierdził Paweł Kukiz.

Kukiz dodatkowo skrytykował sposób w jaki potraktowano Beatę Szydło.

- Bez względu na to, co myślę o jej rządach, to jest mi jej po ludzku żal. Ten sposób przeczołgania jej przez ostatnie trzy miesiące, na zasadzie - jesteś na wylocie, może jutro, może pojutrze. Który człowiek by to wytrzymał? – powiedział w rozmowie z Interią.

Zamiana na gorsze

Również były poseł klubu Kukiz’15 – Robert Winnicki, zasugerował, że Morawiecki może być lojalny w pierwszej kolejności względem elit finansowych, a dopiero w drugiej kolejności państwa polskiego.

– Pojawia się oczywiście pytanie, na ile Mateusz Morawiecki ma być człowiekiem pilnującym interesów elit unijnych czy międzynarodowych elit finansowych w Polsce. Według Ruchu Narodowego jest to zdecydowanie zmiana na gorsze – zapewnił Winnicki.

Bardziej łaskawy dla nowego premiera był Marek Jakubiak, który uznał, że ogólnie rzecz biorąc może to być pozytywna zmiana w polskiej polityce. Poseł podkreślił jednak, że martwi się o los polskich przedsiębiorców.

– Wiem tylko tyle, że jeśli chodzi o przedsiębiorców, to nie jest dobrze. I całe mówienie o tym, że będzie lepiej, bo jakieś ułatwienie się wprowadzi w zakładaniu firm, to jest to jakaś aberracja. Tu nie chodzi o to, żeby zakładać firmy łatwo, tylko, żeby łatwo je prowadzić – mówił na antenie Polskiego Radia.

