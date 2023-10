Zła zmiana

Gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania – głosi stare polskie przysłowie. Tymczasem przekonanie o bezsensowności zmiany czasu to jedna z niewielu kwestii, która od lat łączy zdecydowaną większość Polaków. W badaniu CBOS z 2018 r. aż 78,3 proc. ankietowanych opowiedziało się za zniesieniem zmiany czasu. Niewiele mniej, bo 74 proc., uznało, że chciałoby, aby w Polsce na stałe wprowadzono czas letni. W roku 2019 sondaż powtórzono i… liczba zwolenników grzebania przy wskazówkach wzrosła do 79,2 proc. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia Zet w roku 2022 wynikało zaś, że do grona przeciwników zmiany czasu zaliczało się 77 proc. respondentów, z czego na pytanie, czy opowiadają się za zniesieniem zmiany czasu, 47,2 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 29,8 proc. „raczej tak”. Przeciwnego zdania było niespełna 14 proc. badanych, z czego 9,1 proc. powiedziało „kategorycznie nie”, a 4,8 proc. „raczej nie”. Zdania w tej sprawie nie miało jedynie 9,1 proc. ankietowanych.

W kwestii zmiany czasu nie chodzi wyłącznie o nastroje, lecz także o koszty. Konkretnych, merytorycznych powodów, aby przestać majstrować przy czasie, jest mnóstwo.