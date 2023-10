KE podała najnowsze dane nt. polskiej gospodarki

Wskaźnik koniunktury dla przemysłu wyniósł -17,8 pkt wobec -18,5 w poprzednim miesiącu, dla sektora usług wyniósł -3,7 pkt wobec -5,4 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł -4,6 pkt wobec -4,7 pkt w poprzednim miesiącu, natomiast wskaźnik dotyczący sprzedaży detalicznej wyniósł -0,7 pkt wobec -1,5 pkt w poprzednim miesiącu.

Wskaźnik koniunktury w sektorze budowlanym sięgnął -19,1 pkt w październiku wobec -19,9 pkt miesiąc wcześniej.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku Polski wyniósł w październiku br. 98,2 pkt wobec 98,6 pkt w poprzednim miesiącu.

Jak wygląda sytuacja w strefie euro?

Z kolei wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro wyniósł 93,3 pkt w październiku br. wobec 93,4 pkt w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy wynosił 93 pkt.

Wskaźnik oczekiwań dotyczących zatrudnienia (EEI) w przypadku strefy euro w październiku br. wyniósł 102,8 pkt wobec 102,9 pkt miesiąc wcześniej.

Inflacja. GUS podał ostateczne dane za wrzesień

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja wyniosła we wrześniu br. 8,2 proc. w skali roku i była zgodna z szybkim szacunkiem GUS przedstawionym pod koniec ubiegłego miesiąca.

"Obecnie, gdy inflacja szybko spada, a jednocześnie koniunktura jest osłabiona, w tym u głównych partnerów handlowych, NBP także nie waha się dostosowywać poziomu stóp procentowych do uwarunkowań krajowej gospodarki. Oczywiście uwzględniając, że nadrzędnym celem polityki pieniężnej pozostaje trwałe obniżenie inflacji do średniookresowego celu" – napisał Glapiński w artykule opublikowanym na łamach "Financial Times".

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej nominalnie wzrosło o 12 proc. r/r w 2022 r. i wyniosło 6 362,9 zł, poinformował Główny Urząd Statystyczny.

