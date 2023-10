Inflacja spada. GUS podał nowe dane

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące poziomu inflacji w kraju. Według tzw. szybkiego odczytu wskaźnik ten wyniósł w październiku 6,5 proc. licząc rok do roku.

W stosunku do poprzedniego miesiąca inflacja wzrosła o 0,2 proc. W październiku znów podrożała żywność i nośniki energii. Staniały za to paliwa.

W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 7,9 proc., nośników energii o 8,3 proc., paliw do prywatnych środków transportu spadły aż o 14,4 proc.

"Inflacja CPI pozostaje w trybie szybkich spadków – w październiku obniżyła się do 6,5% r/r z 8,2% r/r we wrześniu. Poziom cen w ciągu miesiąca wzrósł o 0,2% m/m, po raz pierwszy od kwietnia. Ceny żywności wróciły do sezonowych wzrostów (% m/m) po czterech miesiącach spadków. Z kolei paliwa w październiku były o 4,2% m/m tańsze niż we wrześniu, pomimo obserwowanych od połowy miesiąca wzrostów cen. Do spadku inflacji w ujęciu rocznym przyczyniła się też wysoka baza odniesienia (rok temu mocno drożały żywność i paliwa)" – skomentowali analitycy banku PKO.

Inflacja w Polsce

Jak niedawno podał Główny Urząd Statystyczny, inflacja wyniosła we wrześniu br. 8,2 proc. w skali roku i była zgodna z szybkim szacunkiem GUS przedstawionym pod koniec ubiegłego miesiąca.

"Obecnie, gdy inflacja szybko spada, a jednocześnie koniunktura jest osłabiona, w tym u głównych partnerów handlowych, NBP także nie waha się dostosowywać poziomu stóp procentowych do uwarunkowań krajowej gospodarki. Oczywiście uwzględniając, że nadrzędnym celem polityki pieniężnej pozostaje trwałe obniżenie inflacji do średniookresowego celu" – napisał prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w artykule opublikowanym na łamach "Financial Times".

