Nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji. Znamy szczegóły

Projekt 12. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji zostanie zaprezentowany państwom członkowskim UE w przyszłym tygodniu – przekazała agencja Bloomberg.

Według nieoficjalnych doniesień, znaczna część pakietu ma objąć środki przeciwdziałające obchodzeniu sankcji, sankcje na towary podwójnego przeznaczenia oraz zakaz importu rosyjskich diamentów. Nowy pakiet unijnych sankcji ma kosztować Rosję utratę co najmniej 5,3 mld dolarów wpływów do budżetu Kremla.

12. pakiet sankcji UE

W nowym pakiecie może uczestniczyć ponad 100 osób fizycznych i kilkadziesiąt podmiotów prawnych. Dyskutowane są kwestie zakazu zatrudniania Rosjan w tzw. wrażliwych sektorach oraz repatriacji rosyjskiego majątku do Unii Europejskiej.

Jak ujawniła agencja Bloomberg, zakazany zostanie eksport do Rosji m.in. spawarek, chemikaliów, technologii obronnych i udzielania licencji na oprogramowanie. Ponadto, firmy w krajów członkowskich Unii Europejskiej nie będą mogły importować z Federacji Rosyjskiej metali oraz produktów aluminiowych. UE rozważa także nałożenie sankcji mających na celu przestrzeganie przez Moskwę pułapu cen ropy wynoszącego 60 dolarów za baryłkę.

W minionym tygodniu Unia Europejska przeprowadziła konsultacje nad 12. pakietem sankcji wobec Rosji za atak na Ukrainę. Poszczególne kraje członkowskie UE przedstawiły swoje propozycje. Litwa zaproponowała włączenie do 12. pakietu unijnych sankcji zakaz dostaw do Rosji grzejników centralnego ogrzewania, gwoździ, nakrętek, guzików, igieł do szycia oraz drutów dziewiarskich. Estonia z kolei zabiega o całkowite embargo handlowe. Natomiast dla Polski priorytetem jest zakaz importu diamentów z Rosji.

Ostatni raz Unia Europejska nałożyła sankcje na Federację Rosyjską pod koniec czerwca.

Czytaj też:

UE ma duże kłopoty z realizacją złożonej Ukrainie obietnicyCzytaj też:

Orban ogłosił upadek strategii UE wobec Ukrainy. "Potrzebny jest plan B"