Nowy rząd. Ważny zapis w umowie koalicyjnej

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica deklarują pełną gotowość do stworzenia rządu, na którego czele miałby stanąć Donald Tusk. Umowę koalicyjną szykuje specjalny zespół, w którym swojego przedstawiciela ma każde z ugrupowań.

Według informacji "Dziennika Gazety Prawnej", w porozumieniu opozycji uwzględniono nie tylko podwyżki dla nauczycieli i sektora publicznego, ale także kontynuację obecnych środków ochrony przed wzrostem cen energii elektrycznej.

– Powinny być dopłaty państwa do rachunków za prąd, dlatego dotychczasowy model zostanie przedłużony na kolejny rok – powiedział jeden z polityków przyszłej koalicji rządowej.

Ceny energii elektrycznej

Do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wpłynęły już wszystkie wnioski od koncernów w sprawie cen energii dla gospodarstw domowych na 2024 r.

Pierwotnie osłony zakładały zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych zużywających do 2 MWh na rok, 2,6 MWh w przypadku osób niepełnosprawnych i 3 MWh dla dużych rodzin. Jednak rząd Prawa i Sprawiedliwość podniósł je odpowiednio do 3 MWh i 4 MWh.

Zgodnie z rządowymi szacunkami w tym roku koszt funkcjonowania ustawy o limitach zużycia prądu to ok. 17 mld złotych, a ustawy o maksymalnych cenach prądu – 7,9 mld złotych.

Nowa koalicja rządowa

Gwarancja podwyżek w budżetówce, in vitro i 800 plus – to dotychczasowe ustalenia negocjatorów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Nowej Lewicy.

W umowie koalicyjnej znajdzie się także "twarda deklaracja" ws. funduszy europejskich. Podczas wizyty w Brukseli Donald Tusk miał prosić Komisję Europejską o więcej czasu na spełnienie warunków, które miałyby odblokować KPO dla Polski.

Zgodnie z medialnymi doniesieniami, gdy dokument zostanie przygotowany przez specjalny zespól tekst dostaną szefowie ugrupowań, a w kolejnym kroku zatwierdzą go partyjne władze. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada.

