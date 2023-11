Dla kogo wakacje kredytowe? Doradca Tuska odpowiada

– W mojej opinii, jakaś forma pomocy dla tych kredytobiorców, którzy mają największy problem ze spłacaniem kredytu powinna zostać utrzymana, ale nad szczegółami rozwiązania musimy dyskutować wraz z naszymi koalicjantami – powiedział Domański w Polsat News.

– Taka pomoc powinna być skierowana faktycznie dla tych kredytobiorców, którzy faktycznie takiego wsparcia potrzebują, którzy mają de facto problem ze spłatą kredytu – dodał.

Wakacje kredytowe przedłużone

Rada Ministrów przyjęła pod koniec października przepisy, które przedłużają wakacje kredytowe na 2024 rok. Z rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, których kredyt wynosi maksymalnie 800 tys. zł. Powyżej 400 tys. zł przy rozpatrywaniu wniosku o wakacje kredytowe uwzględniany będzie dochód w gospodarstwie domowym. O dalszych losach ustawowych wakacji kredytowych zdecyduje nowy parlament, w którym większość ma opozycja.

Domański: Kredyt mieszkaniowy 0 proc.? Będziemy rozmawiać z koalicjantami

Domański pytany o zapowiadany przez PO projekt kredyt mieszkaniowy 0 proc. oświadczył, że "ten projekt jest oczywiście z naszej strony jak najbardziej aktualny". Wskazał także na inne propozycje PO w tym zakresie.

– W naszym programie dotyczącym tzw. mieszkaniówki mamy cały szereg innych rozwiązań, skupiających się bardziej na tronie podażowej, chociażby uwolnienie gruntów, które w tej chwili są zamrożone w spółkach Skarbu Państwa czy w Krajowym Zasobie Nieruchomości, rewitalizacje pustostanów, remonty pustostanów znajdujących się w zasobach – podkreślił Domański.

– I tutaj zgoda (koalicjantów) będzie łatwiejsza do uzyskania. Wraz z naszymi kolegami i koleżankami z Lewicy i Trzeciej Drogi będziemy rozmawiać oczywiście o kredycie 0 proc., my - tak jak powiedziałem przed chwilą - z żadnego naszego postulatu zgłoszonego w ramach 100 konkretów nie rezygnujemy, pamiętając że będziemy to realizować razem – podsumował.

