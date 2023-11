Schetyna zapowiada audyt w Orlenie. Obajtek pokazał miażdżące dane

– Orlen i to, co robił prezes Obajtek, to temat na duży audyt i poważne decyzje. Działy się tam rzeczy, o których filozofom się nie śniło – stwierdził Grzegorz Schetyna z PO na antenie Radia Zet, nie podając jednak szczegółów rzekomych nieprawidłowości. Na odpowiedź Obajtka nie trzeba było długo czekać.

"To się rzeczywiście nadaje do 'audytu': zyski koncernu i kwoty przeznaczone przez ORLEN na inwestycje czy cele społeczne. Zestawienie 2008-2015 do 2016-2023 jest jak porównywanie hulajnogi do tira" – stwierdził prezes PKN Orlen.

Z wykresów wynika, że zyski przedsiębiorstwa w latach2008-2015 (za rządów koalicji PO-PSL) wyniosły 2,9 mld zł, a gdy rządziła Zjednoczona Prawica (20015-2023) aż 87,51 mld zł. Podobnie zwiększyły się nakłady inwestycyjne Orlenu – za rządów PO-PSL było to 24,3 mld zł, a w latach 2015-2023 93,69 mld zł.

Orlen zwiększa wydobycie gazu na Morzu Północnym

Norweska spółka ORLEN, wraz z partnerami koncesyjnymi, odkryła zasoby gazu w pobliżu eksploatowanego już złoża Gina Krog. Wielkość zasobów szacowana jest na 0,8-2,6 mln metrów sześciennych ekwiwalentu ropy. Dzięki wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury wydobywczej, uruchomienie eksploatacji nowych zasobów będzie możliwe jeszcze w tym roku.

"Odkrycie nowego złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Giny Krog nie tylko pozwoli Grupie ORLEN na zwiększenie produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, ale poprawi także wskaźniki rentowności i stopień wykorzystania zasobów całego obszaru. Do 2030 r. planujemy zwiększyć ilość produkowanego gazu do 12 mld metrów sześciennych rocznie, z czego połowa będzie pochodzić z Norwegii. Chcemy osiągnąć ten cel przy jednoczesnej redukcji intensywności emisji CO2" – napisał na portalu X prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Odkrycia nowych zasobów gazu dokonano na złożu Dougal, który znajduje się około 1,5 km na południe od złoża Gina Krog. Odwiert poszukiwawczy jest przygotowywany do prowadzenia eksploatacji, której rozpoczęcie ma nastąpić jeszcze w 2023 roku. Wydobywany surowiec, którego wolumen szacowany jest na 0,8-2,6 mln metrów sześc. ekwiwalentu ropy, będzie przesyłany na platformę produkcyjną Gina Krog. Uwzględniając Dougal, szacowane zasoby Gina Krog pozostałe do wydobycia wynoszą 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Do tej pory ze złoża Gina Krog wydobyto już 17 mln metrów sześc. ekwiwalentu ropy.

