Tyszka: Składamy dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw

W poniedziałek politycy Konfederacji wystąpili na konferencji prasowej, poprzedzającej inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji.

– Składamy dzisiaj dwa pierwsze projekty ustaw klubu poselskiego Konfederacji. To jest ustawa o kwocie wolnej od podatku PIT w wysokości 60 tys. złotych i ustawa o dobrowolnym ZUS dla przedsiębiorców – poinformował poseł Stanisław Tyszka, który w tej kadencji będzie sprawował funkcję przewodniczącego klubu Konfederacji.

– Chciałbym zauważyć, że to są postulaty, które prezentowała Konfederacja od wielu lat. Natomiast one zostały podchwycone w kampanii wyborczej odpowiednio przez Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. KO obiecywała obywatelom 60 tys. złotych kwoty wolnej od podatku, Trzecia Droga obiecywała dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Widzimy już, że niestety zaczynają się z tych obietnic rakiem wycofywać. My będziemy w opozycji, będziemy patrzeć rządzącym na ręce – stwierdził Tyszka.

Bosak wicemarszałkiem Sejmu?

Klub poselski Konfederacji zebrał się w poniedziałek o godz. 10:00. Kandydatem ugrupowania na wicemarszałka Sejmu jest Krzysztof Bosak. Konfederacja nie wyklucza także, że poprze kandydaturę Elżbiety Witek do prezydium Sejmu.

"Jeden ze scenariuszy może być następujący: jeżeli opozycja (lub jej część) poprze kandydaturę Bosaka, Konfederacja nie poprze kandydatury Witek" – podał Onet.

– Wychodzimy z założenia, że reprezentacja 1,5 mln obywateli zasługuje na to, żeby mieć wpływ na kształtowanie agendy Sejmu, na kształtowanie prac Sejmu na co dzień, a tym zajmuje się prezydium Sejmu, marszałek i wicemarszałkowie. Dlatego oczekujemy, że również Konfederacja będzie reprezentowana w prezydium Sejmu – oznajmił Stanisław Tyszka na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Czytaj też:

Sawicki: Mam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować poczucie wspólnoty narodowejCzytaj też:

Nowa kadencja Sejmu. Prezydent Duda: Nie zawaham się skorzystać z weta