Czy nowy rząd powinien dążyć do wprowadzenia euro? Jasny wynik sondażu

Takie pytanie zadała ankietowanym pracownia IBRiS na zlecenie Radia ZET.

Strefa euro? Większość przeciwko

Wyniki pokazały, że 62,9 procent respondentów badania jest zdania, że prawdopodobny rząd KO, Trzeciej Drogi i Lewicy nie powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro.

Opinię przeciwną wyraziło w sondażu 21,2 procent pytanych. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 7,9 proc. badanych, a "raczej tak" 13,3 proc.

Jeśli chodzi o wariant przeciwny akcesji do strefy Euro, 19,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "raczej nie", a 43,4 proc. wskazało "zdecydowanie nie". Opcję "trudno powiedzieć" wybrało 15,9 proc.

Wprowadzenia w Polsce unijnej waluty nie chcą przede wszystkim wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 85 procent spośród tych, którzy są zdecydowanie na "nie" to sympatycy PiS. 43 procent spośród tych, którzy są na "tak" to z kolei sympatycy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy.

"Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony 10.11.2023 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1067 osób".

Czy i ewentualnie kiedy?

Dyskusja na ten temat toczy się w Polsce od lat. Prezes centralnego banku państwa prof. Adam Glapiński ponownie odniósł się do kwestii waluty euro podczas konferencji 10 listopada.

Tłumaczył, że Polska mogłaby zacząć rozważań taką opcję dopiero, gdy osiągnie poziom zamożności najwyżej rozwiniętych krajów europejskich. – Wielokrotnie mówiliśmy – my do strefy euro możemy się przymierzać, kiedy osiągniemy poziom rozwoju gospodarczego krajów Europy Zachodniej. Wtedy to ma jakiś sens ekonomiczny. Pomijam czy sens inny – to nie nasze zadanie – przypomniał Adam Glapiński.

