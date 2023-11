Doradca Tuska chce podniesienia podatku VAT na żywność. "Stawka 5 proc. powinna wrócić"

– Ja stoję na stanowisku, że ten VAT powinien wrócić do 5 proc. Polski system podatkowy jest oparty w dużej mierze właśnie na podatku VAT, no i jako państwo polskie - jeżeli chcemy móc finansować niezbędne inwestycje, a taką inwestycją jest w mojej opinii (...) podwyżka dla nauczycieli o 30 proc., to musimy mieć jakieś źródła przychodu i ten 5-proc. VAT na żywność jest oczywiście jednym z takich źródeł – powiedział Domański w Radiu Zet.

Poseł PO zastrzegł, że jest to jego stanowisko, a decyzję w tej sprawie będzie podejmował nowy rząd. Wskazał przy tym, że projekt budżetu na 2024 r. nie uwzględnia zerowej stawki VAT na żywność.

Zerowa stawka VAT. Nowy rząd zmieni decyzję PiS?

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że rząd przedstawi regulację dotyczącą utrzymania zerowej stawki VAT na żywność co najmniej do czerwca 2024 r.

Zerowy VAT na żywność obowiązuje od lutego 2022 r. Według szacunków Ministerstwa Finansów, utrzymanie tej stawki ma kosztować budżet państwa ok. 11 mld zł w tym roku.

Tusk przed wyborami: Nie będzie tarczy antyinflacyjnej, przywrócą VAT na żywność

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział pod koniec sierpnia, że w przyszłorocznym budżecie nie będzie tarczy antyinflacyjnej i zostanie przywrócony VAT na żywność.

– Dzisiaj w ich rządowych mediach nie dostaniecie (tej) informacji. Ja ją mam. O tym, że w przyszłorocznym budżecie nie będzie już tarczy chroniącej przynajmniej przed niektórymi skutkami inflacji. Że znowu przywrócą VAT na żywność – mówił Tusk na spotkaniu z wyborcami w Gdańsku.

– Dzisiaj Kaczyński, Morawiecki mogą powiedzieć tak samo, że "rząd się wyżywi". Rząd na tej inflacji świetnie wychodzi – przekonywał szef Platformy przed wyborami.

