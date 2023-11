Morawiecki powołał szefa Komisji Nadzoru Finansowego

– Premier Mateusz Morawiecki powołał dotychczasowego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego na kolejną kadencję – przekazał w rozmowie z Interią rzecznik rządu.

Pięcioletnia kadencja szefa KNF minęła w czwartek. O tym, że na fotel przewodniczącego Komisji może zostać ponownie powołany Jastrzębski media informowały nieoficjalnie wcześniej w tym tygodniu.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał wczoraj, że ostateczna decyzja w sprawie szefa KNF zapadła w środę. Krytycznie na tę nominację patrzy opozycja.

– Morawiecki nie ma prawa wydawać decyzji wiążących ręce kolejnemu rządowi, który pojawi się za dwa tygodnie. Widać, że betonują swoje stanowiska. To szczególnie bolesne, bo KNF to ważna instytucja z punktu widzenia stabilności systemu finansowego. Pan Jastrzębski, choć jest kolegą Morawieckiego, to był fatalnym szefem KNF – powiedziała "DGP" Izabela Leszczyna z PO.

Spór o powołanie szefa KNF. Morawiecki podjął decyzję

Jak podkreśla dziennik, spór o powołanie szefa Komisji jest gorący bo to jedna z najważniejszych instytucji mających wpływ na gospodarkę.

"KNF sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych. Zgoda KNF jest potrzebna na powołanie prezesów największych instytucji finansowych nadzorowanych przez Komisję" – czytamy.



Według "DGP" opozycja zapewne będzie chciała usunąć Jastrzębskiego ze stanowiska, ale przynajmniej na razie, nie jest to możliwe bez zmiany ustawy.

Szef KNF wybierany jest przez premiera na pięć lat. Może zostać odwołany wcześniej w przypadku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, rezygnacji ze stanowiska, utraty obywatelstwa polskiego lub utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej dłużej niż trzy miesiące.



Nowy-stary przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski ma wykształcenie ekonomiczne i prawnicze. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz zwrócił się do PiS. Przypomniał apel prezydenta sprzed ośmiu lat