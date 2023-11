OECD: Polska liderem wzrostu PKB

"Brawo My, brawo Polsko!" – tak dane te skomentował premier Mateusz Morawiecki.

Według tymczasowych szacunków, produkt krajowy brutto (PKB) w OECD wzrósł w trzecim kwartale 2023 r. o 0,5 proc., czyli w takim samym tempie, jak w poprzednim kwartale tego roku.

W krajach G7 wzrost PKB w III kw. wyniósł 0,6 proc., co oznacza poprawę sytuacji – w II kw. było to 0,4 proc. Przyczyniło się do tego znaczne przyspieszenie wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych (1,2 proc. w III kw. w porównaniu z 0,5 proc w II kw.). Pozostałe kraje G7 odnotowały w trzecim kwartale zerowy, bliski zera lub ujemny wzrost: wzrost był zerowy w Kanadzie, Włoszech i Wielkiej Brytanii; wyniósł 0,1 proc. we Francji oraz był ujemny w Japonii i Niemczech (-0,5 proc. i -0,1 odpowiednio proc.).

Spośród innych krajów OECD, najsilniejszy wzrost PKB w III kwartale odnotowały Polska i Kostaryka (odpowiednio 1,4 proc. i 1,3 proc.), a za nimi plasowały się Węgry i Meksyk (po 0,9 proc.). Z kolei PKB najbardziej spadł w Irlandii (-1,8 proc.), a następnie w Finlandii (-0,9 proc.).

PKB w OECD przekroczył w III kwartale 2023 r. poziom sprzed pandemii o 6,0 proc.

OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Została utworzona na mocy Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podpisanej w Paryżu przez 20 państw 14 grudnia 1960. Polska przystąpiła do OECD w 1996 roku.

"Daily Telegraph": Polska wyrasta na przemysłowe centrum Europy

Niedawno Brytyjski dziennik porównał Polskę z Niemcami, wskazując na nawracające problemy niemieckiej gospodarki. "Podczas gdy niemiecka gospodarka przeżywa problemy, dynamicznie rozwijająca się Polska chce przejąć od niej koronę przemysłowego centrum Europy" – pisze w brytyjskim dzienniku Tomas Dvorak, starszy ekonomista w Oxford Economics.

W gazecie czytamy, że Polska jest jednym z nielicznych państw, w których produkcja przemysłowa powróciła do trendu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa.

