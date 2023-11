Rewolucyjny mechanizm sankcji wobec Rosji. Część państw UE przeciw

Główne państwa członkowskie UE sprzeciwiają się nowemu mechanizmowi sankcji, który ma blokować obchodzenie przez Rosję zakazu importu komponentów kluczowych dla przemysłu zbrojeniowego. O sprawie informuje Bloomberg.

Rewolucyjny mechanizm

Obecnie UE omawia i uzgadnia nowy pakiet sankcji wobec Rosji, do którego proponuje włączyć następujący mechanizm. Europejskie firmy sprzedające towary podwójnego zastosowania do krajów trzecich musiałyby zawrzeć w warunkach umowy eksportowej klauzulę zabraniającą odsprzedaży tych towarów do Rosji.

Sugeruje się także, aby kupujący taki towar wpłacił kaucję ubezpieczeniową jako gwarancję dotrzymania warunków umowy. W przypadku jego naruszenia pieniądze zostaną przekazane na potrzeby Ukrainy.

Według źródeł serwisu, zwłaszcza kraje bałtyckie opowiadają się za wprowadzeniem w życie tego mechanizmu. Jednakże "duże państwa członkowskie” wyraziły szereg obaw w związku z tymi propozycjami. Niepokój budzi kwestia legalności zaproponowanych rozwiązań.

Kraje sceptyczne chcą też jak najbardziej zawęzić listę towarów, do których będzie miał zastosowanie proponowany mechanizm. Duże państwa członkowskie UE obawiają się również, że tak rygorystyczne warunki umów eksportowych mogą postawić europejskie przedsiębiorstwa w niekorzystnej sytuacji.

Nowe sankcje

Unia Europejska zamierza włączyć do 12. pakietu sankcji dodatkowe ograniczenia wobec osób i organizacji, które brały udział w przejmowaniu aktywów europejskich firm w Rosji. Jak dotąd Bruksela nie ukarała tych, którzy czerpali korzyści z konfiskat, ale to się zmieni, jeśli kraje UE zatwierdzą najnowsze propozycje Komisji Europejskiej.

Ukraińskie media podawały również, że USA nałożyły sankcje na dwóch rosyjskich żołnierzy oskarżonych o zabijanie ludności cywilnej w Buczy i Andrijówce.

