Polska skieruje do TSUE skargę przeciw Niemcom. "Jeszcze dzisiaj"

"Wspólnie z Szymonem Szynkowskim vel Sękiem przygotowaliśmy kompletną skargę do TSUE na Niemcy w temacie odpadów. To prawie tysiąc stron dokumentów i twardych dowodów. Jeszcze dzisiaj skarga będzie wysłana do Trybunału" – napisała Moskwa na swoim profilu na platformie X (dawniej Twitter) w poniedziałek.

Wcześniej polski rząd zwracał się do władz federalnych o uprzątnięcie odpadów, składowanych na terenie Polski. Niemiecki rząd federalny uznał, że zabranie śmieci to kompetencje landów, a te nie podjęły w tym kierunku żadnych działań.

Spór z Niemcami. Komisja Europejska przyznała rację Polsce

W lipcu br. Moskwa informowała, że polski rząd skierował do Komisji Europejskiej skargę przeciw Niemcom o uprzątniecie 35 tys. ton niemieckich odpadów, zalegających w kilku składowiskach na terenie Polski. W październiku KE przyznała Polsce rację w tym sporze i zobowiązała Republikę Federalną do usunięcia śmieci.

– Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera (…) o zabranie niemieckich śmieci. Polski podatnik nie może płacić za wywóz, za zagospodarowanie niemieckich śmieci – mówiła Moskwa na konferencji prasowej.

Za wwóz śmieci i ich porzucenie, zgodnie z Kodeksem karnym, obowiązuje kara do 12 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie nawiązka dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 10 mln zł dla osoby indywidualnej – członka zarządu przedsiębiorstwa i do 5 mln zł dla całego przedsiębiorstwa.



