Budowa sześciu SMR-ów. MAP przekaże dzisiaj opinie dot. decyzji zasadniczej

– W dniu dzisiejszym Ministerstwo Aktywów Państwowych przekaże do ministra klimatu opinie zgodnie z wymogiem ustawowym opinie dotyczące również tych sześciu inwestycji w małe reaktory jądrowe. Wykonamy tutaj to, co do nas należy – powiedział Sasin, który dzisiaj kończy pełnienie funkcji szefa resortu aktywów państwowych.

Sasin podkreślił, że dla obydwu projektów elektrowni jądrowych zostały już wydane decyzje zasadnicze.

– Jedna już uzyskała kilkanaście tygodni temu decyzję zasadniczą ministra klimatu czyli tę decyzję, która daje zielone światło na realizację tego projektu w Choczewie na Pomorzu – powiedział minister.

–Ale to, co jest dzisiaj ważną informacją, a funkcjonującą już od późnego popołudnia od piątku jest informacja że ten projekt, który jest realizowany m.in. przez największą polską spółkę Polską Grupę Energetyczną […] we współpracy z największą prywatną polską spółką energetyczną ZE PAK z Grupy Polsat i z partnerem koreański, największym koreańskim koncernem energetycznym państwowym KHNP ten projekt uzyskał właśnie w piątek późnym popołudniem decyzję zasadniczą, decyzję która dzisiaj daje zielone światło, aby ta inwestycja mogła być realizowana – wskazał Sasin.

Decyzje ministra klimatu i środowiska

Jak wynikało z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska na 6 września 2023 r. minister klimatu i środowiska prowadził postępowania w sprawie wydania decyzji zasadniczych wszczęte na wnioski złożone przez następujące podmioty:

– 6 spółek celowych Orlen Synthos Green Energy sp. z o.o. (BWRX-300 Dąbrowa Górnicza sp. z o.o., BWRX-300 Nowa Huta sp. z o.o., BWRX-300 Ostrołęka sp. z o.o., BWRX-300 Stalowa Wola sp. z o.o., BWRX-300 Stawy Monowskie sp. z o.o., BWRX-300 Włocławek sp. z o.o.) powołanych do budowy elektrowni jądrowych. Spółki te planowały inwestycje z wykorzystaniem technologii BWRX-300 firmy GE- Hitachi, odpowiednio na terenie następujących gmin: Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Kraków, Miasto Ostrołęka, Miasto Stalowa Wola, Miasto Oświęcim, Miasto Włocławek.

– Last Energy Polska SPV 1 sp. z o.o. – dla inwestycji polegających na budowie elektrowni jądrowych z wykorzystaniem technologii reaktora PWR-20 firmy Last Energy w 3 lokalizacjach na terenie następujących gmin: Miasto Jaworzno, Miasto Częstochowa, Jaworze, w województwie śląskim.

– PGE PAK Energia Jądrowa S.A. – dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora APR1400 firmy Korean Electric Power Company (KEPCO) na terenie gminy Miasto Konin oraz gminy Kazimierz Biskupi, w województwie wielkopolskim.

Wcześniej minister klimatu i środowiska wydał decyzje zasadnicze na wnioski złożone przez następujące podmioty:

– Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. – dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora AP1000 firmy Westinghouse Electric Company na terenie gmin Choczewo oraz Gniewino i Krokowa, w województwie pomorskim.

– KGHM Polska Miedź S.A. – dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej z wykorzystaniem technologii reaktora VOYGR firmy NuScale (technologia preferowana) na terenie gminy Lubasz oraz gminy Wieleń, w województwie wielkopolskim, wymieniono także.

Uzyskanie decyzji zasadniczej przez inwestora uprawnia go do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania tej inwestycji (m.in. pozwolenia na budowę).

Czytaj też:

Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Sasin: Fundament bezpieczeństwaCzytaj też:

Druga elektrownia jądrowa w Polsce. Jest decyzja zasadnicza