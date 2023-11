Konfederacja interweniuje: Ukraiński oligarcha wywłaszcza polskich inwestorów i emerytów

Kernel to ukraińska spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, notowana na giełdzie w Warszawie, prowadząca działalność w sektorze spożywczym. Jest jednym z największych na świecie producentów oleju rzepakowego.

Kernel. Konfederacja interweniuje

Krzysztof Bosak powiedział podczas zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej, że chodzi o dużą aferę na rynku kapitałowym. – Polskim inwestorom, w tym funduszom emerytalnym, grozi wywłaszczenie, grożą straty na kwoty, które w bardzo ostrożny sposób możemy szacować na miliard złotych, a docelowo (…) mówimy o stratach idących w miliardy złotych. (…) Mamy już całą społeczność inwestorów, poszkodowanych akcjonariuszy, którzy zamierzają walczyć o swoje prawa tak przed sądami w Polsce, jak i w Luksemburgu – powiedział poseł Konfederacji.

– Głównym, aczkolwiek niewyłącznym właścicielem tej spółki jest ukraiński oligarcha Andrij Werewski. Podjął on szereg działań zmierzających do tego, żeby wywłaszczyć pozostałych akcjonariuszy (…) Mamy do czynienia z próbą bardzo cwanego omijania prawa na styku jurysdykcji luksemburskiej i polskiej – powiedział prezes Ruchu Narodowego, wskazując, że oligarcha poprzez emisję i zakup poniżej wartości dodatkowych akcji stara się doprowadzić do zmniejszenia udziału innych akcjonariuszy do poniżej 5 proc., a następnie wycofać spółkę z rynku.

Ukraiński oligarcha wywłaszcza polskich inwestorów i emerytów?

Następnie głos zabrał jeden z polskich inwestorów i analityk giełdowy Gabriel Krynicki. – Czy w kraju praworządnym, jakim jest Polska, jest możliwe, żeby ukraiński oligarcha za 1/100 wartości wywłaszczał z majątku polskiego emeryta, polskiego inwestora? W takim skandalu, jaki trwa w tej chwili wokół spółki Kernel, za biernym przyzwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego, która nie robi tego, co powinna, za milczącym przyzwoleniem giełdy, która po cichu to akceptuje, w zawierusze wojennej, ukraiński oligarcha wezwał do sprzedaży za bezcen, bo za 1/6, majątek spółki Kernel – powiedział Krynicki.

– Nie udało mu się to, nie każdy na to wezwanie odpowiedział, więc postanowił zastosować tzw. bombę atomową, czyli przekonał zarząd spółki Kernel, żeby zrobili dla niego prywatną emisję. Emisję, którą tylko on będzie mógł objąć. I objął to za 1/100 wartości spółki, wywłaszczają tym samym polskie fundusze emerytalne, inwestycyjne i tysiące indywidulanych inwestorów z ich oszczędności – dodał.

W dalszej części konferencji Krynicki mówił o kolejnych aspektach sprawy, a Krzysztof Bosak poinformował o planowanych w tej sprawie dalszych działaniach. Poseł zapowiedział interwencję zarówno u premiera i ministra finansów, jak i u prezesa KNF i prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Zboże z Ukrainy. Resort rolnictwa udostępnił obiecaną listę firm

Sawicki stawia Ukrainie warunki: Będziemy blokować wasze członkostwo w UE