Ostatnia decyzja RPP w tym roku. Wiemy, co ze stopami procentowymi

W dniach 5-6 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, podczas którego RPP ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

stopa referencyjna 5,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 5,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85 proc. w skali rocznej.

Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Według nich dyskusja o luzowaniu monetarnym może powrócić w marcu przy publikacji projekcji inflacji i PKB oraz w sytuacji, gdy będzie znany kształt polityki fiskalnej.

Prezes NBP o cięciu stóp procentowych

– O możliwym terminie ewentualnego powrotu do obniżania stóp procentowych będzie można mówić w styczniu 2024 r. – powiedział prezes NBP Adam Glapiński na konferencji w listopadzie. – Być może w styczniu już będzie jasność co do noweli budżetowej, tarcz, VAT-u itd. I wtedy będę mógł powiedzieć (kiedy obniżki) – dodał.

Według Glapińskiego Polska zeszła do umiarkowanej inflacji i bardzo szybko zmierza do inflacji tzw. pełzającej. Zadeklarował, że kiedy inflacja osiągnie poziom 5 proc., bank centralny będzie z taką samą siłą i intensywnością dążyć w kierunku swojego celu, czyli 2,5 proc.



Prognoza S&P: Inflacja spadnie bliżej celu dopiero w 2025 r.

S&P Global Ratings w ubiegłym tygodniu oceniła, że Rada utrzyma stopy procentowe bez zmian do wiosny przyszłego roku, aby uzyskać większą jasność co do wpływu polityki fiskalnej i wzrostu gospodarczego na inflację. Agencja spodziewa się, że inflacja spadnie bliżej celu 2,5 proc. (z odchyleniem o 1 pkt proc. w każdą stronę) w 2025 r.

W listopadzie RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak w październiku obniżyła je o 25 pb – w przypadku głównej stopy referencyjnej – do 5,75 proc. We wrześniu zdecydowała się na pierwszą obniżkę stóp – o 75 pkt proc. do 6 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

