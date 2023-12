Glapiński: Inflacja będzie nadal spadać. Wolniej, ale stopniowo

– Inflacja będzie nadal stopniowo spadać w kolejnych kwartałach – ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński. – Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do celu inflacyjnego – podkreślił.

"Inflacja zgodna z przewidywaniami"

– Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji – co naturalne – jest już wolniejszy. Jest to w pełni zgodne z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami. Nadal inflacja zachowuje się tak, albo prawie tak, jak to wynika z naszych przewidywań, projekcji. Prognozy NBP wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce będzie nadal stopniowo spadać. Ten spadek jest, oczywiście, wolniejszy, czy może nawet coraz wolniejszy – jak we wszystkich krajach: im niższy poziom, tym wolniejszy spadek – ale on następuj" – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Szef NBP przekazał, że inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do naszego celu inflacyjnego. – Spadek inflacji jest niesłychanie szybki, ale zgodny z projekcjami Narodowego Banku Polskiego – dodał.

– Przewidujemy, że inflacja będzie nadal zmierzać w kierunku celu inflacyjnego i w ciągu dwóch lat dojdzie do osiągnięcia tego celu, tak jak to przedstawiliśmy w projekcji – powiedział także.

Glapiński podkreślił, że ważne jest to – "na co czekaliśmy długo" – że obniża się także systematycznie inflacja bazowa. Według wstępnych szacunków, jest ona już o ok. 5 pkt proc. niższa niż w szczycie z marca tego roku, powiedział szef banku centralnego.

Prognozy ws. inflacji

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny, inflacja konsumencka wyniosła 6,5 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2023 r. według szybkiego szacunku.

Jak podał NBP, inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej – 11,4 proc. w 2023 r., 4,6 proc. w 2024 r. i 3,7 proc. w 2025 r.

