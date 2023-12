Warszawa: Radni przyjęli uchwałę ws. strefy czystego transportu

"Uchwała ws. Strefy Czystego Transportu przyjęta. Dziękuję radnym @warszawa za przyjęcie tego ważnego projektu. To krok w kierunku czystszego powietrza w stolicy, zdrowszego miasta, a wreszcie ważna decyzja w kontekście walki o unijne środki z #KPO" – napisał Trzaskowski w serwisie X.

Za przyjęciem uchwały głosowało 37 radnych, 16 było przeciwko, a 2 wstrzymało się od głosu.

Burzliwa debata

Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, który prezentował projekt na sesji Rady Warszawy był zagłuszany przez przeciwników strefy czystego transportu w stolicy. Protestujący wznosili okrzyki "nie dla SCT", "referendum", "precz z komuną Trzaskowskiego". Przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska musiała zarządzić w czasie przemówienia wiceprezydenta 5-minutową przerwę.

Strefa czystego transportu

Jak podaje stołeczny portal, strefa czystego transportu (SCT) to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar, obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. To stosowany w Europie od lat sposób na poprawę jakości powietrza w miastach oraz dbania o zdrowie ich mieszkańców i mieszkanek.

Władze Warszawy podzieliły proces wprowadzania ograniczeń dla pojazdów benzynowych na 5 etapów. W pierwszym z nich, który ma zostać wprowadzony w lipcu 2024 roku, do strefy nie będą mogły wjechać samochody z silnikiem benzynowym wyprodukowane przed 1997 rokiem oraz auta z silnikiem diesla wyprodukowane przed 2006 rokiem. Od tej reguły mają być jednak wyjątki.

Według projektu przedstawionego w listopadzie 2023 r., warszawska strefa czystego transportu obejmie: całe dzielnice Śródmieście, Żoliborz i Praga Północ; prawie całą Ochotę (poza SCT pozostanie fragment z CH Reduta i ul. Mszczonowską oraz Dworzec Zachodni) i Pragę Południe (poza SCT pozostanie Olszynka Grochowska: niezamieszkały obszar PKP i rezerwatu przyrody); większość Mokotowa (poza SCT pozostaną Sadyba, Stegny, Augustówka i część Służewca); około połowę Woli (do al. Prymasa Tysiąclecia).

Na granicach strefy umieszczone zostaną specjalne znaki drogowe. Przy wjeździe nie będzie szlabanów, będą za to kamery sczytujące tablice rejestracyjne wjeżdżających pojazdów. Kara za wjazd do strefy nieodpowiednim autem to 500 złotych.

