NBP: Rekordowe rezerwy złota i walut

Dane obejmują okres do końca listopada 2023 roku. Wynika z nich, że w rezerwy walutowe i w złocie jakie posiada Polska, są warte 170,9 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie – 186,7 mld dolarów. Po raz pierwszy w historii rezerwy NBP przekroczyły poziom 185 mld dolarów.

W porównaniu z październikiem tego roku stan aktywów wyrażony w euro był wyższy o kwotę 5,0 mld EUR, a ten wyrażony w dolarach zwiększył się o 9,7 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (66,6 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Co dalej z inflacją?

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński przedstawił prognozę dotyczącą inflacji. Jego zdaniem, w kolejnych kwartałach będzie ona nadal spadać.

– – Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji – co naturalne – jest już wolniejszy. Jest to w pełni zgodne z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami. Nadal inflacja zachowuje się tak, albo prawie tak, jak to wynika z naszych przewidywań, projekcji. Prognozy NBP wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce będzie nadal stopniowo spadać – wyjaśnił.

Jak podał wcześniej Główny Urząd Statystyczny, inflacja konsumencka wyniosła 6,5 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2023 r. według szybkiego szacunku.

Jak podał NBP, inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej – 11,4 proc. w 2023 r., 4,6 proc. w 2024 r. i 3,7 proc. w 2025 r.

