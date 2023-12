Tusk: Moim zamiarem jest podwyższenie kwoty wolnej, ale nie w ciągu 100 dni

Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jeden z "konkretów PO", które mają zostać zrealizowane w ciągu 100 pierwszych dni rządów. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – tak brzmi czwarty "konkret" Platformy.

Politycy i sympatycy KO po wyborach zaczęli jednak zmieniać narrację, a realizacja obietnicy z każdym dniem wydaje się coraz mniej prawdopodobna. Katarzyna Lubnauer np. stwierdziła, że podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. złotych w 2024 roku jest nierealne przez prezydenta. – Ze względu na to, że Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję stworzenia rządu na 2 tygodnie, nie ma już czasu na pracę nad zmianami podatkowymi – oceniła.

Tusk o podwyżce kwoty wolnej

Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 60 tys. zł potwierdził lider Platformy Obywatelskiej i kandydat na premiera Donald Tusk. Jednak nie nastąpi to w najbliższym roku podatkowym – wynika z jego wypowiedzi.

– Moim zamiarem jest wprowadzenie kwoty wolnej od podatku 60 tys. zł. Będziemy przestrzegali zasady roku podatkowego, więc na pewno w ciągu 100 dni to się nie wydarzy – powiedział Tusk podczas piątkowej konferencji prasowej.

Żukowska: Lewica nie poprze wszystkich "100 konkretów PO"

Posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska powiedziała w piątek w Radiu Zet, że jej ugrupowanie nie zgodzi się na wszystkie "100 konkretów", w tym podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. – To by spowodowało, że właściwie większość Polek i Polaków nie płaciłaby podatku dochodowego w ogóle – stwierdziła.

Dopytywana, czy Platforma Obywatelska nie zrealizuje swojej sztandarowej obietnicy, posłanka odparła: – Myślę, że na razie, jeżeli chodzi o rząd, to nie ma takich planów i też słyszałam z kręgów Platformy, że oni też nie mają planów w tej chwili składać takiej propozycji.

