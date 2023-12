Święta na kredyt. Wiemy, ilu Polaków zadłuży się na Boże Narodzenie

W ubiegłym roku nieco mniej osób zapożyczyło się przed świętami – 11,5 proc.

– W mojej ocenie, wynik nieco ponad 13 proc. nie jest zbyt duży, biorąc pod uwagę fakt, że wciąż mamy wysoki poziom inflacji i drożyzny w sklepach. Niemniej może być alarmujący w kwestii sytuacji finansowej Polaków. Natomiast patrząc na dane z ubiegłych lat, należy podkreślić, że wcześniej więcej rodaków niż obecnie zapożyczało się w celu organizacji świąt. Niektóre badania, realizowane jeszcze w zeszłym roku, pokazywały, że mogło to dotyczyć nawet ponad 20 proc. społeczeństwa. To oczywiście nie znaczy, że obecnie rodacy mniej pożyczają, bo jest im lepiej. Dalej mocno zaciskają pasa i nie chcą generować kolejnych zobowiązań, które przecież i tak musieliby spłacić. Wolą więc skromniej obchodzić święta, aby nie robić kolejnych długów – powiedział Robert Biegaj, współautor raportu UCE Research i Grupy Offerista pt. "Świąteczne wydatki Polaków. Edycja 2023".

Pożyczki na święta

Z kolei 81,9 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie zapożyczy się w tym roku przed świętami. 4,9 proc. respondentów w chwili badania jeszcze nie wiedziało, co zrobi. Według autorów sondażu raczej nie należy przewidywać, że ostatecznie więcej konsumentów zaciągnie pożyczki, niż to zadeklarowało.

"Komentując wyniki badania, eksperci z UCE Research uważają, że pożyczkobiorcy w pierwszej kolejności udadzą się do rodziny i znajomych, a dopiero potem ewentualnie skierują się do wyspecjalizowanych instytucji finansowych. Z reguły to będą parabanki, bo tam najszybciej można załatwić sprawę – często bez większej weryfikacji zarobków i dokumentów. Tylko to kosztuje drożej, bo takiej instytucji trzeba potem oddać więcej pieniędzy niż bankowi, w którym koszty obsługi są mniejsze, ale formalności trwają nieco dłużej i są bardziej skomplikowane. Aczkolwiek banki też potrafią być szybkie, bo jest ich więcej niż firm pożyczkowych. Z reguły mają też lepszą opinię, co oczywiście w tej kwestii ma znaczenie" – czytamy dalej.

O chęci zaciągnięcia pożyczki lub kredytu częściej mówią mężczyźni niż kobiety – 17,1 proc. vs 9,7 proc.. Ponadto dotyczy to głównie osób w wieku 25-34 lat – wśród nich 19,4 proc. Biorąc pod uwagę zarobki, zaciągnięcie pożyczki przed świętami najczęściej deklarują osoby z miesięcznym dochodem netto powyżej 9 tys. zł – 22,6 proc., wskazano również.

Badanie (w ramach projektu pt. "Świąteczne wydatki Polaków. Edycja 2023") zostało przeprowadzone na początku grudnia br. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE Research i Grupę Offerista na próbie 1 036 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

Podliczono koszty planów KO. "Tusk idzie śladem PiS"Czytaj też:

Polska jest zależna od tego produktu z Ukrainy. "Jesteśmy totalnie uzależnieni"