Wzrost cen w listopadzie. GUS opublikował dane o inflacji

Inflacja w listopadzie 2023 r. wyniosła 6,6 proc. w stosunku rok do roku. Oznacza to, że poziom wzrostu cen wyniósł tyle samo, co w październiku

W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował nowe dane na temat inflacji w Polsce. Inflacja 6,6 proc Inflacja w listopadzie wyniosła 6,6 proc. rok do roku. To wersja po dokładniejszej analizie przez GUS zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to wyżej niż pierwotnie wyliczono w tzw. szybkim wskaźniku. Jednocześnie najmniej zły wynik od ponad dwóch lat, a konkretnie od września 2021 roku. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły rok do roku o 7,2 proc., nośników energii o 7,9 proc., a paliw do prywatnych środków transportu zmalały o 5,7 proc. — podał GUS. W raporcie znalazło się więcej szczegółów odnośnie do zmian cen niż przy szybkim odczycie. Prognozy NBP Narodowy Bank Polski opublikował listopadową projekcje inflacyjną, obejmującą okres od IV kw. 2023 r. do IV kw. 2025 r. – punktem startowym projekcji jest III kw. br. Została ona przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc., z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 października 2023 r. Inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji – 11,4 proc. w 2023 r., 4,6 proc. w 2024 r. i 3,7 proc. w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9 proc., 5,2 proc. i 3,6 proc. dla tych lat w projekcji lipcowej). "Przyszła aktywność gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest w znacznym stopniu uzależniona od skali zaburzeń w funkcjonowaniu światowej gospodarki wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę oraz konfliktem na Bliskim Wschodzie" – czytamy w raporcie NBP.