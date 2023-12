Jasny komunikat ws. budżetu na 2024 rok. Rząd zdecydował ws. emerytur i 800 plus

Po posiedzeniu rządu Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej z udziałem nowego ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Premier wypowiedział się m.in. w sprawie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Podczas konferencji poruszono jednak szereg innych tematów z dziedziny gospodarki.

800 plus i emerytury

– To, co dla nas było najważniejsze, to zapewnienie w budżecie państwa na rok 2024 pieniędzy na te wydatki, które wypełniają zobowiązania wobec milionów Polek i Polaków. W budżecie na rok 2024 zapewniliśmy środki na podwyższenie średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc., a w przypadku nauczycieli początkujących – 33 proc. – powiedział Tusk podczas konferencji prasowej.

Premier podkreślił, że są pieniądze w budżecie na 800 plus. Również "trzynastka" i "czternastka" – będą wypłacane. – Są na to środki w budżecie. Podwójna waloryzacja rent i emerytur w przypadku, kiedy będzie ponad 5-proc. inflacja – a to będzie przypadek tegoroczny – są na to pieniądze zagwarantowane" – dodał.

Tusk zapowiedział dodatkowo 2,3 mld zł dotacji dla samorządów na sfinansowanie podwyżek dla nauczycieli w przedszkolach.

– Tak jak mówiliśmy, zapewniamy także w tym budżecie wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy, także celników. Ten wzrost wynagrodzeń nie dotyczy tzw. R-ki, czyli tych stanowisk politycznych, najwyższych – powiedział też premier.

Podwyżki da nauczycieli

Średnie wynagrodzenia nauczycieli początkujących mają wzrosnąć o 33 proc., czyli o 1 tys. 576,72 zł. We wtorek opublikowano projekt autopoprawki do ustawy okołobudżetowej na 2024 r. dotyczy zwiększenia wynagrodzeń dla nauczycieli początkujących i nauczycieli przedszkolnych.

Premier Donald Tusk już wcześniej zapowiedział, że w pierwszej kolejności, zrealizowane zostaną właśnie podwyżki dla nauczycieli. To jedna z głównych obietnic KO z kampanii wyborczej.

