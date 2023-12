Wyraźny spadek inflacji w europejskim kraju. Odczyt lepszy od oczekiwań

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła z 4,6 proc. w październiku do 3,9 proc. w listopadzie. To najniższy poziom od ponad dwóch lat. Roczna stopa jeszcze we wrześniu wynosiła 6,7 proc.

Oznacza to – przypomnijmy – nie spadek cen, a jedynie spadek dynamiki wzrostu cen. Innymi słowy ceny nadal rosną, ale wolniej, niż przy odczytach inflacji z poprzednich miesięcy, które były wyższe.

Inflacja w Wielkiej Brytanii

Odczyt okazał się być wyraźnie poniżej prognoz eksperckich. Prognozowano, że poziom inflacji obniży się w listopadzie do 4,4 proc. Spadek inflacji bazowej, która nie uwzględnia kosztów energii i żywności, również przewyższył oczekiwania. Wyniosła ona w poprzednim miesiącu 5,1 proc., w porównaniu do 5,7 proc. z miesiąca wcześniej. Analitycy zakładali jedynie spadek do 5,6 proc.

Zgodnie z brytyjskim odpowiednikiem Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), do obniżenia inflacji przyczyniły się głównie niższe ceny paliw, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie kosztów transportu i żywności.

Rekordowy poziom

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku roczna stopa inflacji osiągnęła najwyższy poziom od 41 lat – 11,1 procent. W kwietniu 2022 roku poziom inflacji w Wielkiej Brytanii osiągnął najwyższy roczny poziom od 1982 roku. Bank Anglii podjął wówczas decyzję o dalszym podnoszeniu stóp procentowych.

Inflacja cen konsumpcyjnych wyniosła wtedy 9 proc., Jak podało w środę Biuro Statystyki Krajowej, przekraczało to szczytowe wartości z okresu recesji na początku lat 90-tych.

Wielka Brytania miała wówczas najwyższą inflację wśród największych gospodarek europejskich. W kwietniu oficjalny poziom inflacji w strefie euro wyniósł aż 7,5 proc., co stanowiło rekordowy poziom od czasu wprowadzenia wspólnej waluty w 1999 roku.

