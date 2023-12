Budżet na 2024 rok. Tusk utrzymał rekordowe wydatki na KPRM

W Sejmie trwają prace nad ustawą budżetową na przyszły rok. Dokument został stworzony przez gabinet Donalda Tuska, jednak w dużej części opiera się na założeniach poczynionych przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Przychody zaplanowano na 682 mld złotych, a wydatki – na 866 mld. Dziura budżetowa wyniesie więc 184 mld złotych. W projekcie utrzymano środki na programy społeczne: 800 plus, 13. i 14. emeryturę. Dodatkowo przeznaczono pieniądze na zapowiadany przez Donalda Tuska program "Aktywny Rodzic" oraz na podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej.

Co ciekawe, pomimo wcześniejszych zapowiedzi, rząd Tuska nie zdecydował się zlikwidować Funduszu Kościelnego. Co więcej, w przyszłym roku otrzyma on rekordowe środki.

Ogromne wydatki na KPRM

Nowy minister finansów Andrzej Domański nie zdecydował się także obciąć zaplanowanej przez Morawieckiego kwoty ponad 2 mld złotych na obsługę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Z tych środków 1 mld 335 mln zł ma być przeznaczone na działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Ok. 300 mln zł zostanie wydanych na utrzymanie instytutów podległych KPRM i powołanych za czasów poprzedniego rządu.

Będąc w opozycji politycy PO oraz PSL ostro krytykowali Mateusza Morawieckiego za ogromne wydatki przeznaczone na obsługę jego kancelarii. Na koniec 2021 r. pracowało tam 1331 osób, w tym 116 dyrektorów i ich zastępców oraz powołano 45 komórek organizacyjnych. W stosunku do roku 2015 r. to dwa razy więcej personelu.

Jak zapowiadał Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, nowy rząd będzie zdecydowanie ciął wydatki na obsługę administracji rządowej oraz funkcjonowanie wielu instytucji.

– To wszystko zostanie przez nowy rząd polikwidowane i uporządkowane, a przyszłoroczne wydatki na kancelarię premiera urealnione – stwierdził polityk w rozmowie z portalem money.pl. Sawicki dodał, że premier Mateusz Morawiecki stworzył w KPRM "własne centrum zarządzania krajem". Nowy szef rządu miał zlikwidować tę nieformalną strukturę.

