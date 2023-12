Bezrobocie w Polsce. GUS opublikował najnowsze dane

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu listopada 2023 r. wyniosła 773,4 tys. wobec 770,4 tys. miesiąc wcześniej.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS), według jego szacunków, stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała na poziomie 5 proc. na koniec listopada br.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 104,7 tys. w listopadzie 2023 r. wobec 113,8 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych rok temu wyniosła 114,3 tys.

Prognozy NBP ws. inflacji

Narodowy Bank Polski opublikował listopadową projekcje inflacyjną, obejmującą okres od IV kw. 2023 r. do IV kw. 2025 r. – punktem startowym projekcji jest III kw. br. Została ona przygotowana przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP, w tym stopie referencyjnej równej 5,75 proc., z uwzględnieniem danych dostępnych do 23 października 2023 r.

Inflacja konsumencka wyniesie – według centralnej ścieżki projekcji – 11,4 proc. w 2023 r., 4,6 proc. w 2024 r. i 3,7 proc. w 2025 r. (wobec odpowiednio: 11,9 proc., 5,2 proc. i 3,6 proc. dla tych lat w projekcji lipcowej).

"Przyszła aktywność gospodarcza oraz ścieżka inflacji CPI w Polsce jest w znacznym stopniu uzależniona od skali zaburzeń w funkcjonowaniu światowej gospodarki wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę oraz konfliktem na Bliskim Wschodzie" – czytamy w raporcie NBP.

OECD: Polska liderem wzrostu PKB

Polska odnotowała najsilniejszy wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku wśród państw OECD.

Według tymczasowych szacunków, produkt krajowy brutto (PKB) w OECD wzrósł w trzecim kwartale 2023 r. o 0,5 proc., czyli w takim samym tempie, jak w poprzednim kwartale tego roku.

W krajach G7 wzrost PKB w III kw. wyniósł 0,6 proc., co oznacza poprawę sytuacji – w II kw. było to 0,4 proc. Przyczyniło się do tego znaczne przyspieszenie wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych (1,2 proc. w III kw. w porównaniu z 0,5 proc w II kw.). Pozostałe kraje G7 odnotowały w trzecim kwartale zerowy, bliski zera lub ujemny wzrost: wzrost był zerowy w Kanadzie, Włoszech i Wielkiej Brytanii; wyniósł 0,1 proc. we Francji oraz był ujemny w Japonii i Niemczech (-0,5 proc. i -0,1 odpowiednio proc.).

Spośród innych krajów OECD, najsilniejszy wzrost PKB w III kwartale odnotowały Polska i Kostaryka (odpowiednio 1,4 proc. i 1,3 proc.), a za nimi plasowały się Węgry i Meksyk (po 0,9 proc.). Z kolei PKB najbardziej spadł w Irlandii (-1,8 proc.), a następnie w Finlandii (-0,9 proc.).

