Zmiany w CPK. Tusk wyznaczył swojego pełnomocnika

– CPK to jest część działu administracji "polityka rozwojowa", jest w ministerstwie, pan sekretarz Maciej Lasek obejmuje ten obszar swoimi kompetencjami, będąc równocześnie pełnomocnikiem pana premiera ds. CPK – poinformowała podczas konferencji prasowej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.

19 grudnia resort informował, że prezes Rady Ministrów na wniosek minister funduszy i polityki regionalnej powołał Macieja Laska, Jacka Protasa i Jana Szyszko na stanowiska sekretarzy stanu w MFiPR.

W expose premier Donald Tusk zapowiadał, że przyszłość CPK zostanie rozstrzygnięta w sposób transparentny, przy udziale niezależnych ekspertów, a sam projekt będzie służył Polsce.

Przyszłość CPK. Jakie jest stanowisko Macieja Laska?

Maciej Lasek mówił kilka dni temu w wywiadzie radiowym, że projekt CPK należy "urealnić" oraz poddać dogłębnej analizie. Oświadczył, że nie wierzy w planowany termin uruchomienia CPK, czyli 2028 r. Jego zdaniem bardziej prawdopodobny jest rok "2032, a może 2035".

– Jeżeli mamy budować CPK, to zajmijmy się tym na zasadzie zrównoważonego myślenia. Czy nam są potrzebne kolejne drogi szybkiego ruchu? Jeżeli budujemy te drogi i jednocześnie wzdłuż tego budujemy kolej, to gdzie się człowiek przesiądzie? Na kolej, czy na drogę? Tych problemów jest dużo i dlatego chcemy najpierw dokonać poważnej analizy. Myślę, że potrwa to parę miesięcy. To nie jest długi czas – przekonywał.



– Wyobraźmy sobie, że mamy jedno lotnisko centralne – póki co nie przesądzam, czy i kiedy będzie budowane lotnisko – które ma je zastąpić, ale na rozsądnych podstawach i na rozsądnych zasadach. Mamy (lotnisko) Chopina, które możemy wykorzystać bardziej bez strat dla mieszkańców okolicy, a jednocześnie świetnie skomunikowane, mamy Modlin – tłumaczył Lasek w Radiu Zet.



Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Czytaj też:

Horała: Rezygnacja z CPK to trwałe upośledzenie Polski