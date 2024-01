Kurs euro wystrzelił powyżej 5 zł? Minister finansów dementuje

W poniedziałek wieczorem euro miało gwałtownie zdrożeć do ponad 5 zł, a dolar do 4,87 zł. Minister finansów Andrzej Domański uspokaja: to błąd Google.

Według danych Google złotówka rozpoczęła nowy rok potężnym tąpnięciem. W poniedziałek wieczorem euro kosztowało już 5,40 zł, dolar 4,83 zł, a frank szwajcarski 5,80 zł. Polska waluta nie była tak słaba nawet po wybuchu wojny na Ukrainie. Nic dziwnego, że w mediach społecznościowych zawrzało. Domański: Kurs złotego, który sieje panikę to "fejk" Sprawę skomentował minister finansów Andrzej Domański. "Spokojnie. Ten kurs złotego, który sieje panikę to «fejk» (błąd źródła danych). Za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy" – napisał na portalu X (dawniej Twitter).

twitter Według "Rzeczpospolitej" nagłe zawirowania walutowe były spowodowane błędem Google, wywołanym najprawdopodobniej tym, że Narodowy Bank Polski nie dostarczył 1 stycznia wyszukiwarce aktualnych danych dotyczących kursów walut.

Analitycy serwisu Cinkciarz.pl zwracają uwagę, że przez fejkowe dane hipotetycznie ktoś mógł na przykład za pomocą sztucznej inteligencji wygenerować nieprawdziwy ruch na portalach. To nie pierwszy raz, gdy serwisy Google zawodzą, jednak tak poważny błąd dotyczący kursów walut nie zdarza się często – podkreśla "Rz".